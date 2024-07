video suggerito

Dove si sono sposati Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la location del matrimonio a Forte dei Marmi Venerdì 12 luglio 2024 si sono sposati Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la coppia, nata durante il Grande Fratello, è convolata a nozze a Forte dei Marmi in un luogo significativo per la storia di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, genitori dello sposo.

A cura di Arianna Colzi

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Venerdì 12 luglio si celebra il matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La coppia ha anticipato la data delle nozze che inizialmente dovevano essere celebrate in Campania il 12 ottobre: alla cerimonia parteciperanno circa duecento invitati, scelta rivendicata dalla sposa. La proposta è arrivata a fine 2023, come ha raccontato l'influencer sul suo profilo Instagram. La cerimonia si terrà in una delle località più chic della Versilia, in Toscana, a Forte dei Marmi.

La location del matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

L'atteso matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, si è tenuto a Forte dei Marmi, la location più glamour di tutta la Versilia. La location non è casuale ed è legata alla storia dei genitori dello sposo: nella perla della Versilia, nel 1983, si sono conosciuti e innamorati Ciavarro e Giorgi, entrambi impegnati sul set del film Sapore di Mare di Carlo Vanzina. La coppia, che si è conosciuta al Grande Fratello, si sposerà al Maitò, locale storico di Forte dei Marmi. Secondo quanto riporta il quotidiano La Nazione, i due futuri sposi avrebbero prenotato l'intero locale per la cerimonia e la festa. La cena a base di pesce dovrebbe essere preceduta da un aperitivo in riva al mare.

Il ristorante e beach club è uno dei simboli storici della Versilia. Simbolo storico della Dolce Vita versiliese negli anni Sessanta, questo lido ha ospitato negli anni volti celebri del cinema e della televisione italiana: da Sophia Loren con il marito Carlo Ponti, passando per la famiglia Agnelli, Domenico Modugno, Dario Fò e molti altri. Il locale è diventato celebre negli anni per un piatto conosciuto come le penne alla Maitò, delle semplici ma raffinate penne al pomodoro.

Quanto costa una cena al Maitò di Forte dei Marmi

Il Maitò, come abbiamo detto, è uno dei locali storici più glamour della Versilia. Si tratta di un ristorante piuttosto costoso, ma in linea con i prezzi che è possibile riscontrare a Forte dei Marmi. Per una cena con menù completo, quasi interamente a base di pesce, costa in media 140 euro, bevande escluse: il menù dalla A alla Z prevede un antipasto di mare, un primo di mare, un secondo di carne o di pesce con contorno, acqua, caffè e coperto. Il vino è escluso.

L'ingresso del Maitò | Foto Maitò

Dove soggiorneranno gli sposi

Stando a quanto riporta La Nazione, gli sposi e gli invitati soggiornano al Grand hotel Principe di Piemonte, un hotel extra lusso che si trova a Viareggio. Le nozze dovrebbero essere state riprese dalle telecamere di Mediaset, azienda per cui Massimo Ciavarro lavora come volto di Forum su Rete 4.

Il Grand Hotel Principe di Piemonte