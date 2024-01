Paolo Ciavarro ha chiesto a Clizia Incorvaia di sposarlo: “Gabriele mi ha portato l’anello” Paolo Ciavarro ha chiesto a Clizia Iincorvaia di sposarlo. Lo annuncia via Instagram l’influencer che ha raccontato la proposta di matrimonio ricevuta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sposano. È stata l’influencer ad annunciare via Instagram la proposta di matrimonio ricevuta dal compagno. Con un post, Clizia ha raccontato di avere ricevuto il suo anello di fidanzamento da parte del figlio Gabriele, indirizzato dal padre affinché facesse le sue veci nel corso di una sorpresa che si è consumata sul finire del 2023. “Cuore a mille… tu nel tuo stile inconfondibile che fai? Mentre mi preparo mi dici : ‘Sei bellissima ma manca qualcosa!’. E io dico : ‘Cosa amore?’ così arriva Gabri con in mano una scatola e li trovo un anello. Ti amo mio principe così unconventional! Buon 2024 a tutti, il sogno si è avverato e così vi auguro che ogni vostro sogno si esaudisca!!!”. Il post mostra l’anello ricevuto in dono da Clizia da parte del compagno.

Non ancora fissata la data delle nozze

Per il momento, Clizia e Paolo non hanno ancora svelato la data delle nozze ma a giudicare dalla proposto di matrimonio arrivata nelle ultime ore del 2023, è probabile che il matrimonio sarà celebrato nel 2024. Per il momento, tuttavia, i diretti interessati non hanno ancora ufficializzato alcuna data.

La storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro stanno insieme dal febbraio 2020, mese in cui si scambiarono il primo bacio nella Casa del Grande Fratello. Fu proprio il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale5 a permettere ai due di conoscersi. Paolo era entrato nella Casa da single mentre Clizia era reduce dalla burrascosa separazione dall’ex marito Francesco Sarcina, il cantante de Le Vibrazioni al quale era stata legata fino al 2019. La relazione tra Paolo e Clizia non ha mai subito scossoni e i due, a esattamente due anni dall’inizio della loro relazione, hanno dato il benvenuto al piccolo Gabriele, primo figlio della coppia.