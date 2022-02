Perché tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia è finita, il matrimonio e il presunto tradimento Francesco Sarcina partecipa con Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Tantissimo”. Attualmente è fidanzato con Nayra Garibo, dalla quale ha da poco avuto Yelaiah. Prima è stato sposato con Clizia Incorvaia, ora in dolce attesa di Paolo Ciavarro.

A cura di Redazione Spettacolo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Francesco Sarcina partecipa con Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2022 con il brano Tantissimo. Attualmente è fidanzando con Nayra Garibo, dalla quale ha da poco avuto la piccola Yelaiah. Prima è stato sposato con Clizia Incorvaia, ora in dolce attesa di Paolo Ciavarro e presto sua moglie.La fine del matrimonio si è accompagnata a un grande scandalo mediatico, dopo che Sarcina ha sostenuto di essere stato tradito da lei con il suo migliore amico e testimone di nozze: Riccardo Scamarcio. Ripercorriamo la storia d'amore tra Clizia Incorvaia e il frontman de Le Vibrazioni, che insieme a Riccardo Scamarcio sono stati i protagonisti di uno dei gossip più chiacchierati degli ultimi anni.

Chi è Clizia Incorvaia, l'ex moglie di Sarcina e madre di sua figlia Nina

Fashion blogger di fama nazionale, Clizia Incorvaia è nata a Pordenone ma è cresciuta in Sicilia. Ha creato una linea di moda e ha partecipato a programmi tv come Markette e Chiambretti Night. Ha sposato Sarcina il 5 giugno del 2015: nell'agosto dello stesso anno è nata la figlia Nina. Lei e Francesco, nel periodo più felice del loro matrimonio, hanno partecipato come concorrenti a Pechino Express. Dopo la separazione e il caso Scamarcio, Clizia è diventata un personaggio televisivo di primo piano grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip 2020.

Il triangolo Sarcina-Incorvaia-Scamarcio

Lo scandalo nacque con la rivelazione di Sarcina rilasciata improvvisamente al Corriere della Sera: "Clizia mi ha tradito con Riccardo Scamarcio. Mi sono sentito pugnalato ovunque". Quest'ultimo non ha mai commentato direttamente la notizia, ma sembra che abbia negato tutto tramite un amico, mentre la Incorvaia è finita improvvisamente al centro delle cronache di gossip, subissata da un'infinità di critiche e insulti sui social. A quel punto Clizia si è difesa raccontando una versione molto diversa: "Io ero separata. Era dicembre e Francesco si stava facendo la sua vita. Ho incontrato Riccardo a casa sua, in amicizia, e c’è stato un bacio, di cui ci siamo pentiti subito dopo. Non siamo stati a letto insieme, ci siamo subito ritratti. Nessuno ha ossessionato l’altro, nessuno voleva stare con l’altro. È successo in un momento forse di fragilità, ci siamo riavuti subito, per me non ha contato nulla e per lui nemmeno".

Leggi anche Perché Achille Lauro ha inscenato un battesimo a Sanremo 2022 dopo aver cantato Domenica

Le accuse di Clizia: "Ho vissuto due anni da sola"

Clizia è poi intervenuta a Live – Non è la D'Urso accusando duramente l'ex di averla maltrattata nel corso della loro vita insieme: "Ho subito due anni pesantissimi, che non auguro a nessuna donna sulla Terra, i più brutti della mia vita. Sono stata danneggiata da punto di vista psicologico, morale, della sessualità. Ho vissuto due anni sola a casa, con mia figlia Nina, l'ho cresciuta sola tipo ragazza madre. E lui ogni giorno in giro, fuori fino alle sei di mattina".

La nuova vita di Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia dopo la separazione

A sinistra Francesco Sarcina con la figlia, a destra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Il destino ha curiosamente messo Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia l'uno "contro" l'altra anche in televisione. Lui sul palco di Sanremo 2021 con il brano Dov'è e lei negli stessi giorni chiusi nella casa del Grande Fratello Vip. Ed è li che la Incorvaia ha ammesso di non provare più sentimenti per Francesco già da tempo e di aver trascinato per anni una relazione ormai compromessa: "Volevo far crescere mia figlia in una famiglia unita. Io mi vergognavo di far parte delle persone separate". A quasi un anno di distanza, Clizia si è lasciata alle spalle la sua ex storia e ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita al fianco di Paolo Ciavarro, conosciuto proprio nella casa del GF Vip. La coppia ora è in attesa del loro primo figlio, che dovrebbe nascere a breve, e la piccola Nina, la figlia avuta con Sarcina, vive insieme alla mamma. Anche il musicista è diventato padre per la terza volta con la sua attuale compagna, la 25enne messicana Nayra Garibo.