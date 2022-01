Clizia Incorvaia col pancione e Paolo Ciavarro a Verissimo: “Sì, ci sposiamo” Nella puntata del 15 gennaio 2022 di “Verissimo” sono arrivati Clizia Incorvaia col pancione e Paolo Ciavarro. La coppia è in “dolce attesa”.

Nella puntata del 15 gennaio 2022 di "Verissimo" sono arrivati Clizia Incorvaia col pancione e Paolo Ciavarro. La coppia è in "dolce attesa" e nel salottino di Silvia Toffanin anticipa la volontà di fare un bel matrimonio: "Molto presto ci sposeremo". Come è noto, la coppia si è conosciuta al Grande Fratello Vip: "Tutto immaginavamo, tranne che ci saremmo innamorati. Succede anche questo". La coppia è insieme, quindi, dal 2020 quando si è tenuta l'edizione numero 4 del programma che oggi è condotto da Alfonso Signorini.

La rivelazione di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Silvia Toffanin e Paolo Ciavarro raccontano la loro volontà a Verissimo di procedere con il matrimonio, ma non sarà una cosa che avverrà nel breve periodo: “Ci sarà sicuramente, ma non a breve…Ho intenzione di procedere nel matrimonio perché credo nella famiglia…Piano, piano realizzeremo anche questo…”. Clizia Incorvaia ha confessato di voler avere una cerimonia intima con i parenti e pochi amici fidati.

Paolo Ciavarro: "Mia madre è felicissima perché sarà nonna"

Paolo Ciavarro ha raccontato della reazione di sua madre, Eleonora Giorgi, e suo padre, Massimo Ciavarro, quando hanno saputo che sarebbero diventati nonni:

Mia mamma è tanto contenta, ma è anche molto preoccupata…È pazza come sempre…Mio padre sono sicuro che sarà un nonno dolcissimo e sarà la grande sorpresa.

Clizia Incorvaia e il Covid: "È stato brutto"

Clizia Incorvaia ha raccontato di come ha preso il Covid, non facendo mistero del fatto che si è trovata in difficoltà: “Ero arrabbiatissima…A molto persone manca senso civico. Da incinta ero preoccupata e la paura di finire in ospedale era tanta…”. Fortunatamente, però, Paolo Ciavarro è stato al suo fianco: "Lui mi ha dato forza, io ho pianto tanto". La pandemia è ancora presente con la variante Omicron, per questo Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono preoccupati.