Clizia Incorvaia è guarita dal Covid e riabbraccia Paolo Ciavarro: “Libera” Clizia Incorvaia dopo quasi tre settimane è finalmente guarita dal Covid-19: con il sorriso stampato in volto annuncia di poter tornare finalmente ad abbracciare il suo compagno Paolo Ciavarro.

A cura di Gaia Martino

La positività al Covid di Clizia Incorvaia durante la sua gravidanza è durata più di dieci giorni. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP con alcune Instagram story nelle ultime ore ha aggiornato i suoi fan sulle condizioni di salute, felice di poter annunciare finalmente di essere guarita. Dal 21 dicembre sino ad oggi è stata in isolamento con suo figlio ancora in grembo: "Questo Covid ti devasta sia fisicamente che psicologicamente" aveva raccontato qualche giorno fa. Oggi può finalmente sentirsi libera e riabbracciare il suo compagno Paolo Ciavarro.

Clizia Incorvaia annuncia di essere finalmente libera

Dopo 17 giorni circa, spiega su Instagram, Clizia Incorvaia è finalmente guarita dal Covid-19. Dopo essere risultata positiva al virus, è stata costretta ad auto isolarsi e dunque allontanarsi dal suo compagno Paolo Ciavarro. "Sono libera, mi sento euforica" spiega nelle sue IG story e comunica ai suoi fan di essere negativa. Racconta i buoni proposti per i prossimi giorni spiegando di voler eliminare la tuta e di prendersi cura di sé stessa con parrucchiere ed estetista. Infine, il suo desiderio è quello di assaporare una buona cena dopo essere stata priva di gusto per giorni a causa della malattia. L'ex gieffina ha poi aggiunto la cosa più importante, quella di poter ritornare a baciare il suo Paolo Ciavarro, prossimo a diventare papà.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

La gravidanza di Clizia Incorvaia

L'ex concorrente del GF Vip ha conosciuto il suo attuale compagno e futuro padre del bimbo che porta in grembo proprio nella Casa più spiata d'Italia. Una volta spente le luci dei riflettori sotto le quali si sono innamorati, i due hanno deciso di creare un futuro insieme. L'influencer è in dolce attesa del secondo figlio che nascerà tra poco essendo già all'ottavo mese: a 40 anni la gravidanza, come raccontato mesi fa, non è iniziata in maniera semplice. Ha svelato in un'intervista di essersi sentita spesso debole: "Stavo sempre a letto e quando mi alzano avvertivo nausee, mal di testa, un senso di spossatezza, quasi di vertigini". La gioia però è stata più grande di qualsiasi dolore: "Desideravo tanto dare un fratellino o una sorellina a Nina". La primogenita di Clizia Incorvaia è nata dalla storia con l'ex marito, Francesco Sarcina.