Clizia Incorvaia positiva al Covid sta meglio: “Il miglior regalo di Natale è stare in salute” Con un post su Instagram, Clizia Incorvaia ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute, dopo aver contratto il virus in gravidanza. L’ex gieffina sta meglio, così come sua figlia, anche lei risultata positiva al Covid.

A cura di Elisabetta Murina

Clizia Incorvaia sta meglio. Solo quale giorno fa, l'ex gieffina aveva annunciato di essere positiva al Covid durante la gravidanza. Anche la sua primogenita, Nina, sei anni, aveva contratto il virus. Tuttavia, il peggio sembra essere passato. E tutta la famiglia, insieme al compagno Paolo Ciavarro (papà del futuro bebè), si prepara a festeggiare il Natale. Mai come quest'anno, scrive Clizia in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, il miglior regalo da chiedere è "stare in salute".

Il post di Clizia Incorvaia

Via Instagram, Clizia Incorvaia ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute e sue quelle della figlia, entrambe positive al Covid: "La cucciola sta bene e io oggi mi sono alzata dal letto per la prima volta". L'ex gieffina si è mostrata sui social vestita con un costume di Babbo Natale. Anzi, come scrive lei stessa, con l'abito da "Mamma Natale". Un tenero scatto che la ritrae abbracciata alla figlia, anche lei vestita di rosso con tanto di cerchietto da renna, accompagna il messaggio: "Mai come quest'anno credo che il regalo da chiedere sia stare in salute (luogo comune ma quando ci passi ne capisci la verità). Grazie per tutte le onde positive che mi avete inviato. Buon Natale".

Clizia Incorvaia positiva al Covid in gravidanza

L'ex gieffina è in dolce attesa di un bebè avuto con il compagno Paolo Ciavarro, che ha conosciuto durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Anche se non nasconde la gioia di diventare presto mamma per la seconda volta, Clizia ha dovuto fare i conti con il dolore: sia lei che la sua primogenita Nina sono risultate positive al Covid. La prima a contrarlo è stata proprio la piccola, che ora sta meglio. Poi anche la showgirl si è contagiata, proprio mentre era in attesa di fare la seconda dose del vaccino. E si è mostrata preoccupata per la situazione, pur cercando di vedere sempre il lato positivo: "È un momento duro, difficilissimo ma voglio pensare di essere fortunata poiché ho accanto un uomo speciale con due attributi così che si sta occupando di noi tutti ( la cucciola sta ok)".