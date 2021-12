Clizia Incorvaia è ancora positiva al Covid: “Ti devasta psicologicamente, sarà un Capodanno anomalo” Dopo quasi dieci giorni, Clizia Incorvaia e la figlia sono ancora positive al Covid. Per questo motivo, l’ex gieffina e fidanzata di Paolo Ciavarro passerà un “Capodanno anomalo” in quarantena.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo più di dieci giorni, Clizia Incorvaia è ancora positiva al Covid. L'ex gieffina e fidanzata di Paolo Ciavarro ha spiegato via social che il risultato del tampone di controllo ha dato ancora esito positivo. E così, oltre al Natale appena trascorso, passerà in quarantena anche il Capodanno.

Clizia Incorvaia provata dalla quarantena

Il 21 dicembre scorso, Clizia Incorvaia aveva annunciato ai suoi follower di aver contratto il virus, proprio mentre è in dolce attesa e dopo che anche la figlia, la piccola Nina, era risultata positiva. Sempre su Instagram, in attesa dell'esito del tampone di controllo, l'ex gieffina ha spiegato che gli ultimi giorni di quarantena l'hanno davvero provata: "Questo Covid ti devasta sia fisicamente che psicologicamente". A pesarle di più è la lontananza forzata dalle persone care, a cominciare da Paolo Ciavarro: "Ti senti solo, ti manca l'abbraccio, la routine affettiva giornaliera, che è quella che fa la differenza".

Instagram Story di Clizia Incorvaia

"Capodanno anomalo" per Clizia Incorvaia

L'ex gieffina ha annunciato che l'esito del tampone, sia suo che della figlia, è ancora positivo: "Purtroppo ragazzi appena avuti i risultati, siamo ancora positive. Sarà un Capodanno anomalo… Tutti distanziati a casa con Paolo in terrazza e noi dentro casa a cenare…". Tuttavia, sa che in molti stanno vivendo la sua stessa condizione e invita a farsi forza a vicenda: "So che siamo in tanti in questa situazione e dunque facciamoci forza e il peggio è passato"

Il video di fine anno di Clizia Incorvaia

Nonostante il delicato periodo che sta passando a causa del Covid, Clizia ha voluto ricordare il 2021 come l'anno della "mia nuova vita": ha comprato casa insieme a Paolo Ciavarro e ha scoperto di essere incinta per la seconda volta (la prima con l'ex marito Francesco Sarcina). E così, ha condiviso su Instagram un breve video in cui tira le somme di questo anno che sta per concludersi, incoraggiando tutti a non arrendersi mai e a sorridere "alla vita anche quando lei vi volta le spalle":