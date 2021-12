Il dolore di Clizia Incorvaia: “Mia figlia Nina ha il Covid, ore di sconforto”, la bambina ha 6 anni Clizia Incorvaia, che è attualmente incinta, attende di fare la seconda dose di vaccino: “Spero di essere negativa”. Intanto, è molto preoccupata per la sua primogenita.

A cura di Daniela Seclì

Sono giorni di grande preoccupazione per Clizia Incorvaia. La modella, ex concorrente del Grande Fratello e compagna di Paolo Ciavarro, ha fatto sapere ai suoi follower, che la figlia Nina ha il Covid. La bambina ha solo 6 anni ed è la sua primogenita, nata dalla relazione ormai finita con il cantante Francesco Sarcina. Clizia Incorvaia è incinta e teme anche per il bebè che aspetta.

Clizia Incorvaia è in attesa di fare la seconda dose di vaccino

Clizia Incorvaia ha spiegato di provare un senso di sconforto principalmente per la salute della sua bambina e poi, perché anche lei rischia di risultare positiva e sente la responsabilità nei confronti del bebè che aspetta. Nello sfogo pubblicato su Instagram ha dichiarato:

"Famiglia virtuale è giusto informarvi, Nina ha il covid. Sto passando ore di sconforto poiché ho tre vite da proteggere: Nina, bebè e infine me. Il 23 dovrei fare la seconda dose di vaccino, spero di essere negativa per poterlo fare (a giugno sono rimasta incinta e non ho potuto fare vaccino, non perché fossi contraria)".

L'appello a vaccinarsi

Clizia Incorvaia, allora, ha rivolto un appello a tutti: "Non abbassate la guardia, vaccinatevi". Ha rimarcato come sia fondamentale essere responsabili e dimostrare il proprio senso civico, prendersi cura del prossimo e di se stessi:

"Non abbassate la guardia, vaccinatevi, fate tamponi molecolari (non rapidi) dinanzi a casi di Covid nelle classi dei vostri figli e nel lavoro. Non siate superficiali e riservate la “sana leggerezza” ad altro. Se ci fosse meno menefreghismo e più senso civico non ci troveremmo in questa situazione. Pensate alla vostra pelle come a quella del prossimo. Questo è il migliore messaggio natalizio che potete inviare. Con amore Clizia".

In tanti, si sono stretti a lei. Tra i commenti anche quello di Adriana Volpe: "Forza, ti abbraccio forte, vedrai che andrà tutto bene".