Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sposi il 12 luglio: "Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro? Uniti nella malattia" Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno deciso di anticipare la data delle nozze, diventeranno marito e moglie il 12 luglio in Versilia anziché l'11 ottobre in Campania: "Sarà tenerissimo vedere insieme i genitori di Paolo che nella malattia di Eleonora Giorgi sono stati unitissimi".

A cura di Daniela Seclì

Cambio di programma nelle nozze di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. La coppia ha deciso di anticipare la data in cui diventeranno marito e moglie. Se inizialmente avevano pensato di celebrare il lieto evento l'11 ottobre in Campania, l'idea attuale è di anticipare di tre mesi il matrimonio: "Ci sposeremo il 12 luglio in Versilia". L'annuncio è stato fatto nel corso del programma Storie di donne al bivio condotto da Monica Setta. La puntata andrà in on onda martedì 7 maggio.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, alle nozze Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro

Clizia Incorvaia ha rassicurato sulle condizioni di salute di Eleonora Giorgi, a cui è stato diagnosticato un tumore al pancreas e che, nei giorni scorsi, si è sottoposta a un intervento. La nuora è impaziente di rivedere insieme i genitori di Paolo Ciavarro, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, nel giorno del fatidico sì. Ha confidato che l'attore non ha fatto mancare il suo sostegno alla sua ex compagna in questo periodo delicato:

Eleonora sta bene e la nostra gioia è quella di condividere con lei le nozze. Sarà tenerissimo vedere insieme i genitori di Paolo che nella malattia di Eleonora Giorgi sono stati unitissimi. Quando Eleonora è stata operata (di tumore al pancreas, ndr), Massimo Ciavarro è corso al suo fianco e non l'ha lasciata mai durante la degenza in ospedale. Ho chiesto a loro due una foto simbolica, un bacio amarcord che ricorda il loro storico film (Sapore di mare 2) e la nascita del loro amore.

I dettagli del matrimonio: dall'abito bianco agli invitati

Clizia Incorvaia ha anche svelato alcuni dettagli del matrimonio. Ha assicurato che l'abito sarà "bianco, sobrio, lineare, geometrico". Ha anche aggiunto che alla cerimonia prenderanno parte duecento invitati. Una decisione che non rispecchia la volontà del futuro marito: "L'ho voluto io che ho una famiglia larga, Paolo si sarebbe sposato solo con i testimoni!". E dopo avere pronunciato il sì, partiranno per un viaggio di nozze alle Maldive.