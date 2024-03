video suggerito

Greta Rossetti dopo il GF: "Voglio conoscere Sergio D'Ottavi, ma non correrò più nei rapporti" Ospite di Verissimo, Greta Rossetti ha parlato della sua avventura nella casa del Grande Fratello e della storia appena nata con Sergio D'Ottavi: "Mi auguro di conoscerlo sempre di più, ma non voglio farmi influenzare da nessuno e non correrò più nei rapporti".

A cura di Elisabetta Murina

Dopo Beatrice Luzzi e la vincitrice Perla Vatiero, anche Greta Rossetti è stata ospite di Verissimo nella puntata in onda a Pasqua, domenica 31 marzo. L'ex concorrete ha parlato del suo percorso nella casa del GF, dell'amore con Mirko Brunetti e della storia appena nata con Sergio D'Ottavi.

Il ‘triangolo' con Mirko e Perla

Inizialmente Greta Rossetti è entrata nella Casa per via del suo legame con Mirko Brunetti, nato a Temptation Island e cresciuto in poco tempo. Il ragazzo però, dopo diverse settimane e un percorso fatto di alti e bassi, ha scelto di tronare con la ex Perla Vatiero. "Non mi sono sentita usata da Mirko, credevo di essere innamorata di lui in quel momento, poi ho scoperto che era più un bisogno che avevamo uno dell'altro", ha confessato la ragazza. Greta non ha mai voluto essere un ostacolo per i ‘Perletti,' come sono stati soprannominati Mirko e Perla, anzi, tutto al contrario: "Ho sempre creduto nel loro amore. Non volevo essere motivo di separazione tra loro, ma qualcosa che li potesse far tornare insieme".

La storia tra Greta e Sergio nata al GF

Al GF, nelle ultime settimane, Greta ha iniziato una conoscenza speciale con Sergio, che è intenzionata a proseguire anche lontano dalle telecamere. Il ragazzo l'ha raggiunta nello studio di Verissimo e insieme hanno parlato del loro futuro. Greta ha spiegato:

Mi auguro di essere la persona che sono stata al Grande Fratello anche fuori. Ho scoperto una Greta che mi piace, non voglio farmi influenzare da nessuno. Non correrò più nei rapporti. Mi auguro di conoscere Sergio sempre di più, è una bellissima persona. Mi legge ancora prima che mi spieghi.