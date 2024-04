video suggerito

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi inseparabili dopo il Grande Fratello, le prime foto insieme Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sembrano inseparabili dopo il Grande Fratello. I due stanno trascorrendo del tempo insieme fuori dalla Casa, lasciandosi andare a tenerezze e momenti di ordinaria routine, conditi dalla voglia di stare insieme.

A cura di Ilaria Costabile

La storia d'amore tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sembra destinata a continuare ancora per un po'. Dopo la fine del Grande Fratello i due non hanno perso nemmeno un minuto per continuare a viversi fuori dalla Casa e provare a portare avanti un rapporto che, nonostante gli iniziali alti e bassi, è poi sbocciato.

Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti coppia dopo il GF

Ed eccoli, quindi, insieme a fare commissioni, come una qualsiasi coppia, a scambiarsi effusioni anche davanti allo schermo del telefono tra una storia e l'altra da pubblicare per aggiornare i fan che, infatti, sono sempre più curiosi di sapere ogni loro passo. Dopo una sfoltita ai lunghi capelli che solitamente era solito raccogliere in un codino nella casa più spiata d'Italia, Sergio si ritrova a girovagare tra i negozi di un centro commerciale, con la sua Greta che, però, precisa dopo alcuni commenti:

Non sto cambiando l'outfit di Sergio, semplicemente avete visto nella Casa una persona che si veste in un certo modo, ma che fuori si può vestire anche in modo diverso. Non a scelta mia, a scelta sua. Il mio intento era solo tagliargli i capelli e mettergli la felpa rosa, per il resto la scelta è sua, tanto mi piace in qualsiasi modo.

Una dichiarazione estemporanea con tanto di bacio a suggellare il momento. Ma non mancano altri momenti di tenerezza, tra un abbraccio e qualche carezza. L'ex gieffino, invece, la butta sull'ironia e riprende la sua dolce metà intenta a mangiare: "È la settima cena che ti fai. Mangi ogni due ore" dice ridendo, ricevendo in risposta: "Sì, come i bambini".

L'intervista a Verissimo

I due, ospiti a Verissimo, hanno raccontato la loro storia nata sotto i riflettori. Lei ha sottolineato come Sergio abbia avuto pazienza nell'aspettare i suoi tempi, senza mai demordere e anzi, standole accanto nel modo più discreto possibile: "Ha avuto tanta pazienza con me, non so nemmeno come ha fatto" dice la ex gieffina, per poi aggiungere:

Mi auguro di superare tante paure, insicurezze che ho, soprattutto verso gli uomini, ma so che Sergio sarà in grado. Mi faccio la promessa di non correre più nelle relazioni, come si è visto l'ultima volta ho corso troppo ed è sbagliato. Voglio conoscere Sergio sempre di più con i tempi giusti.

Allo stesso modo lui, da Silvia Toffanin ha ammesso: "Il Grande Fratello è un'esperienza unica perché ti dà la possibilità di conoscere delle persone e stare con loro 24 ore su 24, cosa che nella vita reale non capita. Greta l'ho vissuta tre mesi 24 ore su 24, che è quasi come se fosse un anno. Conosco cose di lei che forse neanche lei conosceva".