Eugenio Colombo: "Il flirt tra Greta Rossetti e Sergio? Non me lo aspettavo, ma è un bravo ragazzo"

"Sinceramente non me lo aspettavo". Commenta così Eugenio Colombo, intervistato da Lorenzo Pugnaloni, il flirt nato nella casa del Grande Fratello tra la sua ex Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi. Trai due concorrenti è scattato il bacio e, con il passere dei giorni, sono sempre più vicini.

Cosa pensa Eugenio colombo del flirt tra Greta e Sergio

L'ex tronista di Uomini e Donne e dj non si aspettava un avvicinamento tra Greta e Sergio al GF, soprattutto visto il passato sentimentale della ragazza: "Sinceramente non me lo aspettavo perché Greta prima di entrare era molto stanca della situazione con Mirko. Però non vivendo i reality in prima persona, è difficile giudicare". Tuttavia, Colombo crede che il fatto di trascorrere tutto il giorno insieme abbia contribuito a far nascere qualcosa tra loro, ma bisognerà come proseguirà la frequentazione una volta lontano dalle telecamere:

Stanno 24 ore su 24 insieme e magari Greta ha avuto tanti momenti di debolezza. Non me l'aspettavo, però si vede che sta scattando qualcosa. Lei sta ancora con i piedi per terra. Penso che Sergio a livello estetico non sia il suo genere, conosco i suoi gusti, Non lo sto giudicando, so che è un gran bravo ragazzo. Quando usciranno inizieranno la frequentazione da soli e si vedrà.

Il rapporto tra Sergio e Greta e l'opinione della mamma di lei

Nella casa del GF, solo qualche giorno fa, è scattato il primo bacio tra Greta e Sergio, che si sono lasciati andare in giardino mentre stavano ascoltando il brano Occhi da Orientale di Daniele Silvestri. "Mi dà tanta sicurezza, e ne ho tanto bisogno in questo momento della mia vita. Avevo paura di uscire da un altro programma ed essere etichettata", ha raccontato la 25enne durante la puntata del 14 marzo, rispondendo a Signorini che le chiedeva perché avesse deciso di lasciarsi andare proprio con lui. Sempre duratene la diretta, Greta ha ricevuto anche una sorpresa da parte della mamma Marcella Bonifacio, che l'ha messa in guardia: "Vai piano, lui in casa non voglio vederlo prima di un anno. Devi fare le cose con calma. Cosa dirai ai tuoi figli? Che hai fatto due reality? Non è che adesso vai all'Isola dei Famosi e incontri un altro, no perché io sono all'antica eh!".