Al GF c'è un blackout, Greta incontra la madre in giardino: "Sergio non mi convince, vai piano" Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi si sono finalmente baciati, dopo tante resistenze di lei. La gieffina incontra nella puntata di giovedì 14 marzo sua madre, che non ha avuto timore nel manifestare le sue perplessità su questo avvicinamento.

A cura di Ilaria Costabile

Durante la puntata del Grande Fratello in onda giovedì 14 marzo, non mancano i colpi di scena. La casa è completamente al buio, per un blackout improvviso, per parte della diretta avviene in giardino, l'unico luogo ancora illuminato. Come spiegato da Signorini: "Le centraline di Cinecittà sono saltate e l'unica ad esser attiva è proprio quella del giardino della Casa, per cui noi portiamo avanti il programma così". Ed è proprio lì che Greta Rossetti incontra sua madre Marcella che, dopo aver visto il comportamento adottato da Sergio D'Ottavi nei confronti della figlia, non ha esitato a dire la sua anche sui social. Entrata nella casa, però, non si trattiene dal comunicare il suo disappunto, arrivando però ad un compromesso con sua figlia.

Greta svela perché si è lasciata andare con Sergio

Prima dell'incontro con sua madre, di cui Greta non è a conoscenza, racconta ad Alfonso Signorini cosa l'ha spinta a baciare Sergio, dopo tre mesi di tentennamenti: "Ho avuto un momento di down da sola, mi sono rivista in terza persona e non ero felice, e mi sono detta perché non devo essere felice se sento qualcosa, per paura di un giudizio esterno". La 25enne parla delle sue paure, dicendo che lui è stato in grado di aspettarla e rispettarla:

Nessun’altra persona poteva farlo se non lui, mi dà tanta sicurezza, e ne ho tanto bisogno in questo momento della mia vita. Avevo paura di uscire da un altro programma ed essere etichettata. Mi comprende senza che io mi spieghi, perché io faccio una grande fatica a spiegarmi, sono tanto timida e riservata, anche se non sembra. Ero molto sicura del mio corpo, della mia fisicità e quindi usavo solo quella, mi sono proprio conosciuta.

L'incontro con la madre Marcella

Dopo poco, nel giardino della dimora di Cinecittà arriva la signora Marcella, pronta a parlare in maniera schietta a sua figlia che nel vederla si commuove. Le due si seggono, si tengono le mani ed è la mamma a prendere parola:

Ti devo dire una cosa importante. Amore mio bello, tu sai una cosa che non hai raccontato qui dentro, la cosa più importante che ci è successa nella nostra vita, a nove mesi ti ho tenuto in braccio, avevi smesso di respirare, sei diventata nera, e ti ho rianimando. Ti ho protetto troppo, mi devi promettere che da oggi, tu diventerai prima di tutto una persona rispettosa per te stessa. Non sono entrata qua entusiasta. Sai quello che ti ho detto, sai che non ti ho mai limitato in niente, ti ripeto, io ho fatto un casino fuori, non mi vergogno a dirlo, perché fuori tu vedi un’altra cosa. Ho visto che chiedevi il mio parere, però, non potevo entrare qui e dirti no, on me la sono sentita perché ti vedo felice, sii serena e viviti, io non voglio conoscere nessuno, perché poi a me fa male il cuore.

Greta, quindi, commenta: "Lei è sempre stata iperprotettiva con me, perché ho sofferto tanto e ha paura che io possa soffrire ancora". Il conduttore le chiede cosa non le fosse andato giù del comportamento di Sergio: "Ho giudicato da fuori, da quello che si è visto. Si vedeva che lui confabulava un po’, poi si è avvicinato" ha dichiarato Marcella.

Dopodiché, in giardino, arriva anche Sergio che si presenta e anche in questa occasione, la mamma di Greta non esita a dire la sua: "All’inizio non mi sei molto piaciuto, della manovre strano, manipolatore, eri d’accordo con Bea per arrivare a Greta". Marcella, quindi, continua il suo discorso dicendo alla figlia:

Vai piano, lui in casa non voglio vederlo prima di un anno. Devi fare le cose con calma. Cosa dirai ai tuoi figli? Che hai fatto due reality? Non è che adesso vai all'Isola dei Famosi e incontri un altro, no perché io sono all'antica eh!