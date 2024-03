GF, Beatrice Luzzi mette in guardia Greta: “A volte anche le persone di famiglia sono invidiose” Dopo l’incontro con sua madre, Greta Rossetti appare turbata. Beatrice Luzzi, quindi, prova a metterla in guardia dicendole una cosa anche piuttosto difficile da accettare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, in cui Greta Rossetti ha incontrato sua madre Marcella, la gieffina sembra essere piuttosto in difficoltà e continua a pensare alle parole che si sono scambiate durante il loro incontro, in merito alla relazione appena nata con Sergio. Durante una chiacchierata in giardino, in cui la 25enne ammette di aver voglia di conoscere il ragazzo fuori dalla Casa, Beatrice Luzzi interviene mettendola in guardia sui comportamenti adottati da alcuni familiari, facendo forse un velato riferimento alla mamma.

Le parole di Beatrice a Greta

La prima finalista del reality, infatti, vedendo Greta fin troppo pensierosa ritiene sia giusto provare a farle vedere quello che è accaduto da un altro punto di vista, facendole capire che spesso, sebbene le persone siano legate e si vogliano bene, proprio perché fanno parte della famiglia, non riescono ad abbattere certe resistenze: "Ti devo dire una cosa. Le persone che sono di famiglia, non necessariamente riescono a superare limiti personali che sono l'egocentrismo e anche l'invidia, anche se ti voglio un mondo di bene. Ricordatelo. È brutto da digerire però è così".

I dubbi di Greta dopo l'incontro con la mamma

Prima di questa conversazione, Greta si era confidata, il giorno dopo la puntata, con Massimiliano Varrese che intuendo il suo stato d'animo le aveva chiesto: "Stai pensando a quello che ti ha detto tua mamma?". La gieffina, quindi, ha risposto in maniera sincera, manifestando le sue paure e i suoi dubbi:

So cosa mi aspetta fuori e ho paura di affrontare tutto. Ma poi anche tutto il giudizio della cosa con Sergio, avrei bisogno che le persone di fianco a me mi appoggiassero. Sono sicura che se fossimo usciti, dieci minuti a prendere un caffè, Sergio lo amava dopo dieci minuti, perché lei è così, è calorosa, è buona, dolce, usciti di qua non è che siamo fidanzati, andrà piano, poi dovesse andare male è una persona che mi lascia qualcosa, mi ha fatto bene.