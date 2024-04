Eleonora Giorgi a casa dopo l’operazione per il tumore: “Ancora poco e sarò guarita”

video suggerito

Eleonora Giorgi è tornata a casa dopo essersi sottoposta ad un intervento chirurgico nell'ambito della cura del tumore al pancreas diagnosticatole lo scorso novembre. L'attrice, dopo due settimane, finalmente ha potuto lasciare l'ospedale in cui è stata ricoverata e con un post ha comunicato la notizia ai suoi fan che l'hanno supportata in questo percorso.

Il post scritto da Eleonora Giorgi

"Sono a casa, evviva. Ancora poco e finalmente sarò guarita" ha scritto Eleonora Giorgi in un post di ringraziamento allo staff della clinica Salvator Mundi, dove si è sottoposta al delicato intervento, a seguito del quale è stata sotto controllo per circa due settimane. Un ringraziamento rivolto non solo a medici e infermieri che l'hanno sostenuta e aiutata, ma anche a coloro che in questo periodo le sono stati accanto con messaggi e commenti di incoraggiamento. Subito dopo l'operazione, d'altra parte, furono proprio i figli a pubblicare un post su Instagram in cui informare sulle condizioni di salute della madre: "Mamma sta molto meglio, grazie ai medici, allo staff sanitario e all'amore di tutti voi".

Il racconto di Eleonora Giorgi prima dell'operazione

L'attrice aveva raccontato durante l'ultima ospitata a Verissimo il motivo dell'operazione. Dopo la diagnosi di tumore al pancreas, sono seguiti alcuni mesi di chemioterapia, per provare ad indebolire il tumore, ma è sorta poi la necessità di intervenire con un'operazione piuttosto delicata. Giorgi, in collegamento con lo studio di Silvia Toffanin, aveva parlato dei prossimi step che avrebbe dovuto affrontare:

C’è stato un cammino di 3/4 mesi di chemio. Il mio corpo ha reagito bene alla chemio e il maledetto tumore si è come necrotizzato, è meno reattivo, lo immagino come su un ring un po’ alle corde, intontito. Dobbiamo sbrigarci e toglierlo. In Italia abbiamo la fortuna di avere risultati molto alti su questo tipo di operazione e sono felice che sia stato possibile. Ho un po’ di paura ma mi abbandonerò.