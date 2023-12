Eleonora Giorgi sul tumore al pancreas: “Sto facendo chemio pesantissime per poter essere operata” “Devo fare delle robustissime chemio per tentare di rimpicciolire quell’oggettino”, racconta l’attrice sul tumore al pancreas. “Sono lunghe cinquantasei ore. Ho fatto la prima e attualmente non ho nessun effetto collaterale, probabilmente si presenteranno”.

Eleonora Giorgi di recente ha raccontato di avere un tumore al pancreas e ha scelto di condividere pubblicamente la sua battaglia contro la sua malattia. “Ho fatto bene a dirlo. La mia vita è pubblica da quando ho diciannove anni”, riflette in onda a I Lunatici su Rai Radio 2. “Ho ricevuto una montagna d’amore e tanto incoraggiamento, non so come poter ringraziare”.

Eleonora Giorgi e la chemioterapia

Messa da parte una buona dose di ottimismo grazie all’amore della sua famiglia e dei suoi fan, ora è il momento di sottoporsi a tutte le cure necessarie. Il percorso di cure è appena iniziato per l’attrice, che ai microfoni de I Lunatici racconta: “Devo fare delle robustissime chemio per tentare di rimpicciolire quell’oggettino. Se arriveranno a buon fine allora potrò essere operata. Altrimenti boh. Sono lunghe cinquantasei ore. Ho fatto la prima e attualmente non ho nessun effetto collaterale, probabilmente si presenteranno”, spiega. L’attrice racconta di avere tutte le intenzioni di battersi perché possa dare il suo contributo per la battaglia di tutti i malati oncologici in Italia. “Mi batterò col turbante o la parrucca per esserci”, assicura. “Far vedere che si può sostenere in pubblico, mi hanno detto diversi medici, può essere di incoraggiamento e conforto”.

Il lato emotivo della malattia

Se da un lato l’amore che la circonda è di grande aiuto, non mancano di certo i momento di paura e di sconforto. “Ancora non ho capito che sono io”, si con fida ai microfoni de I Lunatici. “Ho quasi un estraniamento, come se fosse capitato ad un’altra Eleonora”, ammette. “C’è solo una cosa che mi fa scoppiare a piangere: pensare ai miei figli e al mio nipotino”, spiega. “Mi impegno al massimo per garantirgli che ce la metterò tutta”. Non sarà semplice per lei, che non ha mai vissuto il passare dell’età in maniera particolarmente positiva. “La vecchiaia, in termini estetici, non mi fa impazzire. Mi faccio dei lifting perché vorrei sempre e solo il fiore della primavera”, spiega. “Con me stessa ho avuto questa reazione: mi sono detta che finché ci sono voglio stare al meglio”.