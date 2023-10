I 70 anni di Eleonora Giorgi: “Ho fatto solo lifting al viso, mi sono sempre sentita una ragazzina” “Io me ne sono sempre sentiti 13 o 14″, scherza l’attrice ai microfoni di Rai Radio 1 alla soglia del suo compleanno. Assicura di aver fatto ben poco ricorso al bisturi fin qui. “Ho fatto solo uno di quei lifting che ti mette solo un po’ in ordine. Se hai un viso non disperato, i 70 sono i nuovi 50 anni”.

A cura di Giulia Turco

Eleonora Giorgi compie 70 anni e celebra la cifra tonda con enorme entusiasmo verso quello che la vita le ha regalato. Ospite ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, l’attrice che come icona sex symbol ha segnato un’epoca, quella cinematografica degli anni '70 e '80, getta uno sguardo al passato, ma poi torna al presente già soddisfatta che mai.

Le 70 candeline di Eleonora Giorgi

“Io me ne sono sempre sentiti 13 o 14", scherza l’attrice ai microfoni di Rai Radio 1. Sabato 21 ottobre compirà 70 anni e assicura di aver fatto ben poco ricorso al bisturi fin qui. “Ho fatto solo uno di quei lifting che non ti cambia tanto, che ti mette solo un po’ in ordine”, assicura. “E se hai un viso non disperato, allora sì, i 70 sono i nuovi 50 anni, almeno se stai bene di salute”. Ripensando agli anni del cinema ricorda: “Io ero amica di Oriana Fallaci, una donna che più impegnativa non si può, e anche con lei mi sentivo un’adolescente candida”. Poi aggiunge: “Quando si è stati sex symbol lo si resta per sempre, ma quando ho fatto il primo film avevo baciato un solo ragazzo”.

La vita sentimentale della sex symbol di un tempo

Di recente l’attrice è stata ospite nel salotto di Verissimo per raccontare i risvolti della sua vita privata a poche settimane dal suo compleanno con cifra tonda. Nonna del piccolo Gabriele il bimbo nato ad inizio 2022 dall’amore tra il figlio Paolo Ciavarro Clizia Incorvaia, l’attrice non rinuncia al pensiero di una vita sentimentale. “Mi piacciono i 50 enni, ma non mi guardano”, ha confessato a Silvia Toffanin. “Sono sana di mente quindi non lo voglio un toy boy, lo vorrei platonicamente. Non mi spoglierei mai davanti ad un giovane”. Oggi tuttavia non cerca l’amore a tutti i costi, anzi, ha ben altro per la testa. “Ho tante cose interessanti da fare, sono piena di cose da fare. L'uomo prende tempo, io non so vivere un rapporto alla pari, io mi dedico e quindi mi porta via tutto".