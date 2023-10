Eleonora Giorgi a Verissimo: “Mi piacciono i 50enni, ma a guardarmi sono i 20enni” Eleonora Giorgi nel salotto di Verissimo ha raccontato della sua vita oggi. Pronta a festeggiare i suoi 70 anni, ha rivelato di non volere più dedicarsi agli uomini: “Ho detto basta”. L’attrice ha svelato di provare però attrazione per i 50enni, “ma non mi guardano”. A corteggiarla sono i 20enni.

A cura di Gaia Martino

Eleonora Giorgi ospite di Verissimo oggi, sabato 7 ottobre, ha parlato della sua vita oggi. "Festeggio mezzo secolo di carriera e i miei 70 anni. Mi sento fiera della mia età, di esserci arrivata in queste condizioni. Sono grata" ha raccontato a Silvia Toffanin prima di parlare della sua vita sentimentale oggi.

La vita sentimentale di Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi dopo storie d'amore e due matrimoni, è single. A Verissimo ha raccontato di avere molti ammiratori giovani: "Mi piacciono i 50enni, ma non mi guardano. I 20enni sì, e tanto. Loro sono smarriti dalle ragazze nuove, mi dicono che sono tra le ultime donne. Sono sana di mente quindi non lo voglio un toy boy, lo vorrei platonicamente. Non mi spoglierei mai davanti ad un giovane. Quello potrei farlo con un vecchietto. Però sono belli a vent'anni". L'attrice ha spiegato di aver "dedicato la vita agli uomini", ora ha deciso di dedicarsi alla sua carriera: "C'è stato un momento in cui ho detto ora basta. Ho tante cose interessanti da fare, sono piena di cose da fare. L'uomo prende tempo, io non so vivere un rapporto alla pari, io mi dedico e quindi mi porta via tutto". Ha poi concluso: "Da grande voglio diventare Iva Zanicchi, la ammiro, ha un'energia incredibile, una spontaneità eccezionale".

La scomparsa della mamma

Eleonora Giorgi ha rivelato di star vivendo un periodo particolare dopo la scomparsa della madre. "Ho dovuto dire addio alla mia mamma. Non era solo una madre, è stata una donna mistica che a 40 anni ha impattato con il cristianesimo ed ha dato luogo a 50, 60anni di cammino spirituale. Lei era in ospedale, soffriva molto". Nonostante le abbia fatto sentire molte mancanze, ha confessato di sentirsi forte oggi grazie alla sua storia: "La mia storia mi ha fortificata, è andata bene così. La sua mancanza mi ha fortificata, in alcuni momenti è stata grande però. Negli ultimi 3 anni si era svanita, capiva nel momento ma poi non ricordava più nulla. Ci ha aiutato a staccarci da lei. Con papà avevo un rapporto morboso, di colpo il vuoto è stato pazzesco. Mamma ci aveva abituati, però è stata eccezionale nei momenti drammatici". Nonostante la lontananza, è sempre stata presente nei momenti difficili: "Ricordo l'arresto del mio primo marito, (Andrea Rizzoli, ndr) e mio figlio Andrea aveva solo 3 anni. Mamma e papà mi chiamarono all'alba, nei momenti difficili sono sempre stati presenti".