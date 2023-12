Eleonora Giorgi: “Ho scoperto il tumore al pancreas per caso. Se penso all’operazione ho paura” Eleonora Giorgi e i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro sono stati ospiti di Verissimo oggi, domenica 3 dicembre. L’attrice ha raccontato del giorno in cui ha scoperto di avere un tumore al pancreas: “Non ho metastasi, posso operarmi. Devo fare le chemio, e poi affronterò l’operazione”.

A cura di Gaia Martino

Eleonora Giorgi a Verissimo oggi, domenica 3 dicembre, parla del tumore al pancreas che le è stato diagnosticato. "Scoperto per caso, chiunque di noi può ricevere quella sentenza. Io sono stata fortunata per tutto l'amore ricevuto" ha dichiarato a Silvia Toffanin. Accompagnata in studio dai figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, ha aggiunto: "Io sono fatalista, ma quando ho visto loro, mi sono resa conto del loro dolore, della loro angoscia".

Le parole di Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi ha svelato a Verissimo quando ha scoperto di avere un tumore: "L'ho scoperto per caso. Dovevo fare un'ecografia al seno, mi venne un colpo di tosse e il dottore mi chiese perché avevo quella tosse. Mi disse "si faccia una tac". L'ho fatta e improvvisamente uscì un ombra. Il radiologo mi ha detto "il pancreas". Io pensavo che i polmoni avessero il problema". Per fortuna, ha spiegato, "Non ho metastasi, posso operarmi. Devo fare le chemio, e poi affronterò l'operazione e poi ci sarà la convalescenza. Credo nella scienza, mi affido completamente. Da quando mi hanno fatto la diagnosi, sto vivendo come se fossi in un film. Voglio continuare a fare il personaggio di una malata. Spero di portare compagnia e conforto con la mia esperienza". Nonostante il coraggio e la voglia di lottare, non ha nascosto la paura che prova: "Oggi ho paura perché ho un corpo perfetto. Ho dovuto imparare a fare a meno di tante cose, ma non della mia fisicità, bellezza di 70enne. Da donna mi fa impressione, ma lotterò". Ha continuato:

Metterò la parrucca, la voglio come Marylin. Bisognerà trovare le ragioni di divertimento. Sarò spossata, avrò nausea, cercherò di conviverci. Sarà un'occasione per stare a casa, riposarmi, andare dal mio nipotino. Cercherò di navigare passo a passo, perché se penso all'operazione…ho strizza.

La vicinanza dei figli Andrea e Paolo

I figli, Andrea e Paolo, le stanno accanto. "La mattina mi telefonano, sono angosciati. Io sono fatalista, ma quando ho visto loro, mi sono resa conto del loro dolore, della loro angoscia". I due, dopo aver fatto il loro ingresso in studio, hanno raccontato del difficile periodo che stanno vivendo con la madre. Andrea era con lei quando hanno dato la diagnosi: "L'esito è stato scioccante. Avevamo paura, si prospettava allo scenario peggiore. Non puoi fare nulla, aspettare e sperare". Paolo Ciavarro ha continuato: "Non dimenticherò questi giorni, ci hanno unito. Dovevamo essere forti, in realtà ci sono stati momenti duri. Ho pianto tanto, però ora siamo pronti a combattere".