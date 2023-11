Eleonora Giorgi e lo stesso male di Fedez: “Mi piacerebbe incontrarlo per dargli la mia serenità” Eleonora Giorgi ha raccontato di recente il percorso di cura per il tumore al pancreas scoperto di recente. Lo stesso male che ha stravolto la vita di Fedez negli ultimi mesi e l’attrice gli invia un messaggio a distanza: “Vorrei ricordargli che ha costruito una famiglia meravigliosa e una grande carriera”.

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In questi ultimi giorni si è parlato molto di Eleonora Giorgi, l'attrice che giorni fa aveva raccontato a Pomeriggio 5 di avere iniziato il suo percorso per curare un tumore al pancreas. Una notizia accompagnata da parole confortanti pronunciate dall'attrice, che ha precisato sin da subito di aver scovato il male per tempo e quindi di voler affrontare le cure con il massimo ottimismo. Concetti ribaditi in un'intervista al Corriere della Sera di queste ultime ore:

All’inizio ho pensato in modo egoista che se dovevo morire, beh pazienza: ho vissuto una vita incredibile e invecchiare non mi piace per nulla. Poi mi sono guardata intorno e ho visto i miei figli Andrea e Paolo addolorati, ho sentito il loro grande amore: tra le cose positive di questo momento c’è l’essere al centro dei loro cuori.

La foto con i suoi figli

Proprio il figlio Paolo Ciavarro, nelle scorse ore, aveva condiviso una foto insieme al fratello e ala madre particolarmente toccante, con un abbraccio e un bacio dei figli alla donna, in segno di unità e supporto. Nell'intervista Eleonora Giorgi ha anche voluto lanciare un segnale e un invito per le tante persone che, anche a causa di comprensibili ansie e paure, evitano di fare controlli che potrebbero rivelarsi salvifici, proprio perché in grado di individuare per tempo situazioni simili alla sua: "Sono qui per dire proprio di non trascurare nessun segnale".

Eleonora Giorgi e il messaggio a Fedez

Annunciando che nelle prossime settimane tornerà in televisione per parlare pubblicamente degli aggiornamenti sul decorso delle sue cure, Eleonora Giorgi è stata chiamata anche a commentare la vicenda di Fedez, anche lui coinvolto nell'ultimo anno in una situazione molto simile alla sua, proprio a causa di un tumore al pancreas: "So che ha parlato di depressione. Come una zia mi piacerebbe incontrarlo per sorridergli e fargli sentire quella serenità che ho dentro. Vorrei ricordargli che ha costruito una famiglia meravigliosa e una grande carriera".