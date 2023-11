Eleonora Giorgi: “Mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas, ora inizia la mia sfida” Eleonora Giorgi a Pomeriggio5 ha raccontato che le è stato diagnosticato un tumore al pancreas. “Ora comincia il cammino. Inizierò con le chemio, poi farò l’operazione. Dopo comincerà il ritorno”.

A cura di Gaia Martino

Eleonora Giorgi a Pomeriggio Cinque oggi, venerdì 24 novembre, ha rivelato al pubblico che, in seguito ad un controllo medico approfondito, le è stato diagnosticato un tumore al pancreas. "Ora comincia il cammino che condividerò con milioni di persone" ha raccontato l'attrice e regista romana. "Inizierò le chemio e l'operazione e poi ricomincia il ritorno. Voglio vivere tutto in vostra compagnia".

Le parole di Eleonora Giorgi a Pomeriggio Cinque

"La mia vita è stata quasi come un reality show. Non ero un'aspirante attrice, qui 50 anni fa avevo 19 anni e ho girato il mio primo film. E la mia vita è cambiata. Tolti i miei figli e le persone della mia famiglia, c'è il pubblico. La mia famiglia è il pubblico ed io ora ho bisogno del vostro amore. Non c'è una cosa mia che voi non sappiate. E io non posso nascondere questa cosa". Eleonora Giorgi ha iniziato così il suo lungo discorso davanti alle telecamere di Canale 5. Ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque ha raccontato di aver ricevuto un'esito positivo dai dottori: il suo tumore è operabile. Queste le sue parole: "Ora ho bisogno di voi e del vostro amore. Avevo appena fatto per puro caso una tac, venivo da una biopsia senza risposta che poteva voler dire "hai un anno". Ora ho la risposta, sono qui come guerriera. Mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas e si può operare. Mia mamma è morta a 94 anni di vecchiaia, tutto nella mia vita avrei pensato, ma non questo. Ora comincia il cammino che condividerò con milioni di persone. Inizierò le chemio e l'operazione e poi ricomincia il ritorno. Lo voglio vivere in vostra compagnia". L'attrice e regista romana ha aggiunto che continuerà ad essere ospite di Pomeriggio5: "Se dovrò venire con una parrucca, ne vorrei una come David Bowie. Poi una come Marylin quando fa gli auguri al Presidente".