Amadeus sulla rottura con Lucio Presta: “Penso al futuro, il mio team mi fa sentire aiutato” In occasione della conferenza stampa di presentazione della seconda serata del Festival di Sanremo 2024, Amadeus ha risposto alle domande dei giornalisti sulla rottura con il suo agente Lucio Presta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel corso della conferenza stampa della seconda serata del Festival di Sanremo 2024, Amadeus – sollecitato dai giornalisti – ha parlato brevemente della fine della collaborazione professionale con l'agente Lucio Presta. La notizia della rottura tra loro, poi confermata dai diretti interessati, si era diffusa a dicembre. Ecco quanto ha dichiarato il direttore artistico della kermesse canora.

Cosa ha detto Amadeus sulla rottura con Lucio Presta

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della seconda serata del Festival di Sanremo 2024, è stato chiesto ad Amadeus se la rottura con l'agente Lucio Presta abbia influenzato l'esito dell'evento. In particolare si ricordava come negli anni passati ci sia stata la possibilità di portare al Festival Roberto Benigni o addirittura il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella anche grazie a Presta, mentre quest'anno il direttore artistico ha incassato il no del campione di tennis Jannik Sinner. Amadeus ha dichiarato di voler pensare al presente e al futuro:

Amo parlare del presente e del futuro. Il team che ho intorno a me in questo momento mi mette nelle condizioni di sentirmi aiutato. Ringrazio chi c'è stato ma pensiamo al futuro. Ringrazio chi è stato con me, ma adesso il Festival prosegue. Io mi sono occupato sempre di tutti i Festival, quindi si continua ad andare avanti nella stessa maniera e pensiamo al futuro.

I motivi della rottura tra Amadeus e Lucio Presta

Lo scorso dicembre, ItaliaOggi diede la notizia della rottura tra Amadeus e Lucio Presta per via di "divergenze lavorative e professionali iniziate l’anno scorso". Durante la conferenza stampa del programma L'anno che verrà, Amadeus commentò la vicenda dichiarando:

I rapporti si sono chiusi. Lucio Presta sa i motivi. Guardiamo al futuro, i problemi nostri li abbiamo affrontati insieme, non sono abituato a dirli in conferenza stampa, non sarebbe rispettoso.