Amadeus parla del divorzio da Lucio Presta: "Lui sa i motivi, guardiamo al futuro" Amadeus risponde ad alcune domande in merito al suo sodalizio professionale con Lucio Presta, chiusosi in queste settimane. Il conduttore non entra nel dettaglio ma dichiara: "Guardiamo al futuro".

A cura di Ilaria Costabile

Durante la conferenza stampa dedicata alla messa in onda de L'anno che verrà, il consueto appuntamento televisivo che chiude l'anno in corso, Amadeus ha parlato anche del suo rapporto con Lucio Presta, con il quale il sodalizio professionale si è chiuso in queste settimane. Il conduttore, poi, ha risposto anche ad alcune domande in merito al Festival di Sanremo.

Amadeus su i rapporti con Lucio Presta

Tra le prime domande rivolte ad Amadeus, c'è stata ovviamente quella riguardante la notizia del suo divorzio professionale da Lucio Presta, suo manager da diversi anni e con il quale ci sarebbero state divergenze tali da far prendere ad entrambi strade diverse. A questo proposito, senza entrare ulteriormente nel dettaglio, il conduttore ha dichiarato:

I rapporti si sono chiusi. Lucio Presta sa i motivi. Guardiamo al futuro, i problemi nostri li abbiamo affrontati insieme, non sono abituato a dirli in conferenza stampa, non sarebbe rispettoso.

Stando a quanto aveva riportato ItaliaOggi, prima testata a riportare la notizia, la rottura del sodalizio professionale rispondeva a delle esigenze manifestate da Amadeus che, si legge: "si è sentito libero di lavorare sempre più in autonomia, non solo sulla selezione dei cantanti in gara ma pure su quella degli ospiti".

L'anno che verrà collegato a Sanremo 2024

In merito a L'Anno che verrà, poi, Amadeus dichiara di aver pensato alla possibilità che potesse esserci una continuazione tra il programma con cui si saluta il 2023 e Sanremo 2024, dal momento che alcuni ospiti saranno presenti anche sul palco dell'Ariston. Il presentatore, quindi, ammette: "Trovo giusto ci sia un collegamento con Sanremo. Ad alcuni dei Big, chiedo la disponibilità di fare il Capodanno. Le persone che ho interpellato mi hanno detto tutti di sì. Quelli che sono stati chiamati hanno aderito subito".