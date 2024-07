video suggerito

Massimo Ranieri: “Ho una compagna che ha 15 anni meno di me. Sanremo? Con la canzone giusta lo farei” Massimo Ranieri, in un’ intervista, parla della sua carriera, dei suoi progetti futuri e fa una rivelazione sulla sua vita sentimentale: “Ho una compagna, non fa parte del mio mondo: è un’insegnante. Stiamo benissimo insieme”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

31 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 30 luglio inizia il tour di Massimo Ranieri che fino al 7 settembre lo porterà ad esibirsi da Nord a Sud. Il cantante, in una lunga intervista al Messaggero, parla della sua carriera e della sua vita sentimentale, rivelando: "Ho una compagna che ha quindici anni meno di me".

Massimo Ranieri: "Questo mestiere è per sempre"

Nei giorni scorsi era circolata la voce che il cantante fosse in procinto di ritirarsi. Massimo Ranieri nega: "Questo mestiere è per sempre. Certe bugie mi danno fastidio perché ci vedo cattiveria e superficialità, ho fatto anche un post per smentire. Certa gente straparla, sarà il caldo". Nel 2022 l'artista cadde dal palco del Diana di Napoli, rompendosi quattro costole e lesionandosi la spalla destra. Per Massimo Ranieri si trattava di un messaggio dall'Alto: "Credo in Dio e sono convinto che mi abbia voluto dire: fermati, stai andando a 300 all'ora e puoi andare massimo a 250. L'ho capito e voglio rallentare". Da quel momento ha rallentato davvero, cancellando diversi spettacoli. Nei suoi progetti futuri c'è l'intenzione di realizzare un nuovo disco, sull'ipotesi di partecipare a Sanremo dice: "Se capisco di avere la canzone giusta, lo farò, certo. Perché no?". Per il momento, però, non ha ancora contattato Carlo Conti.

Massimo Ranieri: "La mia compagna ha quindici anni meno di me"

Massimo Ranieri rivela di avere una compagna di quindici anni più giovane. Il cantante racconta:

Leggi anche È morta Christina Sandera, la compagna di Clint Eastwood aveva 61 anni

Si chiama Serena e non fa parte del mio mondo: è un'insegnante. Stiamo benissimo insieme e stiamo facendo qualche giorno di vacanza. Sono a una svolta: è arrivato il momento di piantare le tende e vivere pienamente l'amore di una donna. La solitudine può essere anche bella, questo lo so, ma in due si sta meglio. Vedere un film insieme, fare una passeggiata, mangiare fuori casa… questo voglio. Prima stavo costruendo la carriera, ma adesso che cosa devo fare? Ho recitato con Strehler, ho vinto Sanremo, ho diretto opere liriche….