Massimo Ranieri “è sempre stato cosciente”, una costola rotta dopo la caduta dal palco Buone le condizioni di salute di Massimo Ranieri dopo la caduta dal palco, durante lo spettacolo al Teatro Diana che era previsto fino al 21 maggio.

A cura di Andrea Parrella

Le condizioni di salute di Massimo Ranieri sono buone, dopo la caduta dal palco del cantante, durante il suo spettacolo al Teatro Diana di Napoli. "Tanto spavento ma per fortuna non ha battuto la testa ed è sempre stato cosciente. Una costola rotta e un buono stato generale ma rimane sotto osservazione", riferiscono all'Ansa dal suo staff. Un infortunio che molto probabilmente comporterà la sospensione dello spettacolo dell'artista, previsto in scena fino al 21 maggio, per quanto manchino elementi di ufficialità in merito.

Cosa è successo a Massimo Ranieri

L'incidente è avvenuto poco dopo le 21, a circa un quarto d'ora dall'inizio. Mentre cantava, Ranieri si è avvicinato troppo al bordo del palco. Spavento tra gli spettatori, che hanno visto cadere Ranieri senza capire, inizialmente, cosa fosse successo. Gli spettatori sono stati quindi invitati a lasciare la sala per consentire le operazioni di soccorso e lo spettacolo è stato chiaramente annullato. Ma sono tanti gli spettatori rimasti in apprensione all'esterno del teatro, mentre Ranieri veniva trasportato all'Ospedale Cardarelli. Il passaggio dell'ambulanza è stato accolto con un applauso di incoraggiamento e di vicinanza.

Gli attimi dopo la caduta di Ranieri dal palco

L'entourage: "Situazione sotto controllo"

Pochi minuti dopo l'incidente Fanpage.it apprendeva dall'entourage di Ranieri che era stato trasportato al Pronto Soccorso, ma che la situazione fosse "sotto controllo". Inizialmente si pensava che l'artista avesse battuto la testa, cosa smentita proprio all'Ansa.

Lo spettacolo era previsto fino al 21 maggio

Lo spettacolo "Sogno e son desto" era approdato a Napoli e Massimo Ranieri si preparava ad andare in scena dal 4 al 21 maggio 2022. Allo stato attuale è difficile immaginare una prosecuzione dello stesso, data anche la componente fisica e atletica degli spettacoli dell'artista napoletano, 71 anni pochi giorni, festeggiati in teatro questa sera con la consegna dei fiori prima dell'inizio dello spettacolo.