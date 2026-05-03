Chiusura della Sonrisa, Giancarlo Magalli: “Spero possa riaprire nel rispetto della legalità”

Giancarlo Magalli e Don Antonio Polese

"Mi auguro che il Castello delle Cerimonie possa riaprire, nel rispetto della legalità e del lavoro di tante persone capaci". Così Giancarlo Magalli, popolare conduttore televisivo, ha detto la sua sulla Sonrisa, l'imponente struttura nota per il programma tv "Il Boss delle Cerimonie" prima e "Il Castello delle Cerimonie" dopo che la struttura, al termine di un lungo iter giudiziario, è diventata di proprietà del Comune di Sant'Antonio Abate e che ora si appresta a chiudere i battenti.

"Esattamente 12 anni fa visitavo la Sonrisa, il Castello delle Cerimonie, accompagnato dal “Boss”, Don Antonio Polese. Devo dire che fu un’esperienza memorabile", ha scritto sui propri canali social Giancarlo Magalli, aggiungendo che "ora Don Antonio non c’è più e dopo molte vicende giudiziarie il Castello è stato dato in gestione al Comune di Sant’Antonio Abate che dovrebbe mantenerlo in attività, una volta sanati alcuni abusi edilizi. Me lo auguro vivamente, nell’interesse dei futuri sposi ma soprattutto perché non perdano il lavoro le molte persone che lì erano impiegate: personale d’albergo, cuochi, camerieri ed altre decine di persone bravissime che erano in grado di allestire 3/4 matrimoni al giorno con centinaia di ospiti", ha proseguito, ricordando che "il giorno in cui fu scattata la foto Don Antonio ci invitò a pranzo, mangiammo il menù di uno dei matrimoni previsti quel giorno ed è tuttora uno dei pasti migliori che io abbia mangiato in vita mia, credetemi. La speranza è quindi che tutto questo possa riprendere", ha concluso, "nel rispetto della legalità e del lavoro di tante persone capaci".

Intanto, la location divenuta famosa per il reality “Il Castello delle Cerimonie” sarà presto sgomberata: già notificati gli atti alle tre abitazioni anch’esse acquisite dal comune, mentre si attende la decisione finale del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, che invece al momento non si è ancora espresso sulla sospensiva precedentemente concessa ai gestori delle attività di albergo e ristorante.