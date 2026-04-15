Spaccio a Napoli, 13 arresti nel clan Contini: la droga consegnata a domicilio, i pusher avevano turni e stipendi

È scattata alle prime luci di oggi, mercoledì 15 aprile, un'operazione dei carabinieri della compagnia di Poggioreale, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, che ha portato all'arresto di 13 persone ritenute contigue al clan Contini: gli indagati – 6 sono finiti in carcere, 7 agli arresti domiciliari – devono rispondere, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L'attività di spaccio era portata avanti mediante consegne a domicilio e organizzata attraverso veri e propri turni.

La droga spacciata porta a porta con il delivery

Le indagini dei militari dell'Arma, iniziate tra il 2022 e il 2023, hanno permesso di risalire a un'organizzazione dedita allo spaccio di droga, in particolare cocaina e marijuana, riconducibile al clan Contini, nella quale c'erano ruoli ben delineati: dai promotori dell'associazione a procacciatori, fino ai corrieri; le figure femminili, invece, erano deputate alla detenzione e all'occultamento delle sostanze stupefacenti. L'attività investigativa ha permesso anche di individuare due piazze di spaccio, una dedita allo smercio di cocaina e l'altra di marijuana, attive nei quartieri San Carlo all'Arena, Vasto, Arenaccia, Poggioreale, Mercato e Rione Amicizia; la droga veniva consegnata porta a porta grazie a un sistema di delivery, che si avvaleva di corrieri muniti su scooter, che spacciavano secondo un sistema di turnazioni e ricevendo uno stipendio giornaliero.