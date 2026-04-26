Svastica sulla porta dell’Anpi anti-fascista a Portici: “Grave atto intimidatorio”

Una svastica è apparsa sul cancello della sede dell'Anpi, l'associazione nazionale partigiani d'Italia, durante i festeggiamenti della Festa della Liberazione, il 25 aprile. "Un grave atto intimidatorio nel giorno della Liberazione", scrivono in una nota, il Garante Provinciale, il Comitato Provinciale e l'Ufficio Comunicazioni Coordinamento per le attività istituzionali Michele Petraroia, Massimo Congiu, Luigi Marino, Mario Coppeto e Vittorio Mazzone. L'ANPI dell'area metropolitana di Napoli e la Sezione ANPI di Portici “Ciro Siciliano” hanno denunciato congiuntamente "l’episodio di matrice fascista avvenuto in occasione dell'81° anniversario della Festa Nazionale della Liberazione".

Presentata denuncia ai carabinieri

Sull'affissione posta al cancello della sede ANPI di Portici, aggiungono, "è stata apposta una svastica nera, simbolo del male assoluto e del nazismo. Il fatto è stato prontamente denunciato alla locale Stazione dei Carabinieri. L’ANPI di Portici esprime "profonda indignazione per un gesto che definisce di "gravità inedita", frutto di odio e profonda ignoranza. Senza memoria e senza riconoscere i valori della Costituzione, ci dimentichiamo di essere antifascisti. Non ci faremo intimidire e continueremo a praticare la pace, la libertà e la giustizia sociale, denunciando i disvalori dei fascismi". Il Comitato Provinciale di Napoli, e le sezioni dell’ANPI di tutta l’area metropolitana di Napoli, "si stringono attorno alla sezione di Portici, respingendo con fermezza l’atto sacrilego compiuto proprio nel giorno della Festa della Liberazione". Mentre l’ANPI metropolitana seguirà "con estrema attenzione gli accertamenti delle autorità di pubblica sicurezza e promuoverà ogni iniziativa utile a salvaguardare i valori della Costituzione Antifascista, della libertà e della democrazia".

Sulla vicenda interviene anche la Cgil, che condanna "il vile atto di matrice fascista compiuto da ignoti su una locandina che promuoveva gli eventi per il 25 aprile della sezione ANPI Portici. In queste giornate, dove le associazioni democratiche e antifasciste rinnovano la memoria storica di un Paese che si liberò dal regime e scelse la libertà e la Costituzione come valori irrinunciabili, intimidazioni come queste non fermeranno le nostre azioni quotidiane a difesa della democrazia, della libertà di espressione e della tenuta sociale e solidale del nostro Paese".

Mentre PAP sottolinea "la totale solidarietà all’ANPI e a tutte e tutti coloro che ogni giorno si impegnano per difendere i valori della democrazia e dell’antifascismo. Oggi si terrà un presidio antifascista presso la sede ANPI di Portici “Ciro Siciliano”, in via A. Diaz 140/142. Saranno presenti i Presidenti della sezione ANPI".