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Spari ad Acerra, due ventenni gambizzati a colpi di pistola
Due giovani di ventidue e ventiquattro anni feriti da colpi di arma da fuoco nel Napoletano. Ricoverati, non sono in pericolo di vita.
A cura di Redazione Napoli
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Nella notte appena trascorsa la Polizia di Stato è giunta nella clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove erano stati da poco ricoverati due giovani di 22 e 24 anni. In base a una prima ricostruzione, i due sarebbero stati feriti alle gambe a colpi d'arma da fuoco nel centro cittadino di Acerra da alcuni individui arrivati a bordo di due scooter. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. Sul caso stanno lavorando gli agenti della Squadra mobile e del commissariato di Acerra.
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