napoli
video suggerito
video suggerito

Spari ad Acerra, due ventenni gambizzati a colpi di pistola

Due giovani di ventidue e ventiquattro anni feriti da colpi di arma da fuoco nel Napoletano. Ricoverati, non sono in pericolo di vita.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Redazione Napoli
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Nella notte appena trascorsa la Polizia di Stato è giunta nella clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove erano stati da poco ricoverati due giovani di 22 e 24 anni. In base a una prima ricostruzione, i due sarebbero stati feriti alle gambe a colpi d'arma da fuoco nel centro cittadino di Acerra da alcuni individui arrivati a bordo di due scooter. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. Sul caso stanno lavorando gli agenti della Squadra mobile e del commissariato di Acerra.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Domenico, l'avvocato Petruzzi: "Non ho quote sul risarcimento". E la mamma lo difende
Ospedale Monaldi, le mamme di 835 bimbi cardiopatici scrivono a Fico: "Siamo abbandonati"
La Regione Campania rinnova i centri trapianti rene e fegato. Ma aumenta i controlli dopo il caso del piccolo Domenico Caliendo
Presentato un esposto contro l'avvocato Petruzzi, legale della famiglia
La famiglia ha chiesto 3 milioni di risarcimento al Monaldi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views