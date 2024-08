video suggerito

Gianluca Grignani: “Lucio Dalla era il mio migliore amico, ma mia madre gli disse che non ero il suo tipo” Gianluca Grignani ha confessato alcuni aspetti inediti della sua vita e della sua musica: dall’amicizia con Luco Dalla e Franco Califano, alle donne e alla sua visione dell’amore, passando per il rapporto con i genitori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Dall'amicizia con Luco Dalla e Franco Califano, alle donne e alla sua visione dell'amore, passando per il rapporto con i genitori. Gianluca Grignani si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. Il cantante di Destinazione Paradiso, 52 anni, ha confessato alcuni aspetti inediti della sua vita e della sua musica.

Il rapporto con i genitori

"Ed è per questo che mi vedi fare i duro", dice Grignani citando il verso di un suo noto brano. Il riferimento è anche alla madre, che l'ha cresciuto "duro come il cuoio" e oggi è molto fiera del figlio. Con il padre invece, morto nell'ottobre 2023, un rapporto piuttosto complicato: £Giudicare è difficile, sono padre anche io, ho perdonato. Non si impara mai. Ha commesso molti errori, per egoismo, non aveva le attenzioni".Il cantante non è andato al suo funerale, ma è contendo di non avere rimpianti nei suoi confronti:

Viveva in Ungheria, è successo tutto all’improvviso. Ma sto cercando di avere le sue ceneri. Gli ho detto tutto. Forse che doveva essere più sveglio con cervello. La mia non era una famiglia espansiva. Però gli abbracci di mio padre me li ricordo. E mamma che mi accarezzava i capelli. Mi piace. Quando una donna lo fa, è già a buon punto con me

L'amicizia con gli altri colleghi, da Lucio Dalla a Vasco Rossi

Grignani ha confessato che "i colleghi erano invidiosi" di lui. Anche se, nel corso della sua carriera, ebbe diversi cantanti che gli rimasero vicini. "Lucio Dalla è stato il migliore amico che ho avuto in questo ambiente. La prima volta che andai a casa sua, entrando in soggiorno non vidi nessuno. Poi mi accorsi che mi stava scrutando da dietro una poltrona. Mi spiegava: “La libertà è un lavoro difficile”", ha raccontato a proposito dell'amicizia con Dalla. E poi un aneddoto: "Una volta telefonò a casa per invitarmi in barca, rispose mia madre. “La ammiriamo tanto, signor Dalla, ma mio figlio non è il tipo”. Quando Lucio me l’ha raccontato ci abbiamo riso un quarto d’ora". Anche Franco Califano e Vasco Rossi sono amici, mentre Irama e Blanco quelli che sente più vicini da un punto di vista artistico: "Irama ha più futuro, Blnco è rock'n'roll, ha le armi per fare un salto e seguire le mie orme".

Gianluca Grignani e l'amore: "Oggi non sono innamorato, ma vorrei"

Al momento il cantante non è innamorato ma, precisa, vorrebbe esserlo perché "mi fa scrivere canzoni". Per quanto riguarda il suo rapporto con le donne, Grignani confessa di essere rimasto in contatto con alcune delle sue ex, anche se con nessuna si è mai impegnato finto in fondo e ogni tanto si è anche comportato in maniera scorretta:

Do talmente tanto, che richiedo anche tanto. Se non ricevo indietro abbastanza non funziona. Molte mie ex le adoro, ma non c’è stata la capacità di volere stare insieme fino in fondo. Non mi ci sono impegnato mai troppo, nemmeno se era una modella bellissima. Non lo trovavo così interessante. Qualche volta mi sono comportato male, non sono un esempio, però sono sempre stato onesto.

La peggiore marachella in amore è stata con Sarah, la ragazza a cui ha dedicato il brano La mia storia tra le dita, quando era da poco diventato maggiorenne: "L’ho lasciata il giorno del mio diciottesimo compleanno. La amavo, ma non avevamo futuro. O meglio, sarebbe stato scintillante per lei e amaro per me. Non mi lasciava fare musica".