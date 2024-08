video suggerito

Gaia Vimercati risponde alla dedica in musica Luca Bad: "Non sarà una canzone a salvarci" Gaia Vimercati ha risposto a chi le chiedeva se avesse ascoltato la canzone che Luca Bad le aveva dedicato. I due sono stati protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island.

A cura di Redazione Spettacolo

Nei giorni scorsi Luca Bad ha dedicato una canzone all'ex Gaia Vimercati, con cui aveva tentato l'esperienza Temptation Island e da cui erano usciti separati dopo il falò di confronto. Oggi le loro strade sono divise, con Gaia sempre molto vicina al tentatore Jakub, ma che si dice ancora single ("Continuo il mio viaggio nei sentimenti sola con me stessa" ha detto rispondendo alle domande dei fan su Instagram) mentre Luca le dedica canzoni che teneva nel cassetto da anni. Nei giorni scorsi, infatti, l'uomo le ha dedicato un rap che parte dalle note di I love the way you are di Eminem, sigla del reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

Il testo si riempie di versi come "Ci stiamo distruggendo, a volte sai ci penso, che tutto quest'odio sai non ha senso. E non riesco a respirare, continuiamo a farci male. Più mi odi e più ti amo, amore viscerale" oppure "Ci siamo detti basta, urlato tutto in faccia. Tu sempre così matta, io col cuore di latta. Ma preferisco sempre te che avere qualcun'altra, in questa vita o nell'altra!" e "siamo due opposti che si attraggono. Come due anime perdute che si braccano. Siamo connessi in ogni luogo, in ogni battito. Ora una vita senza te io non la immagino. Sembra una guerra senza fine quest'amore". Insomma, una vera e propria dedica d'amore in una canzone che, come scrive Luca nella didascalia "Descrive nel modo più crudo e reale le sensazioni più profonde che ho vissuto in particolare negli ultimi 3 anni".

La risposta di Gaia alla canzone che le ha dedicato Luca

Eppure le sue parole non hanno impressionato molto la sua ex che su Instagram ha parlato, anche con parole d'affetto, la canzone, dopo che alcuni fan le hanno chiesto, in un Q&A su Instagram, se avesse ascoltato la canzone:

La prima volta che l'ho sentita eravamo a una serata, mi sono venuti i brividi. Ha una dietrologia importante questa canzone, ha iniziato a scriverla quando c'era di mezzo ancora la sua ex quindi in un periodo particolare e ambiguo. Ho sempre voluto guardare oltre, sperare e crederci. Amavo ascoltarla ed ero fiera del suo lavoro ma, come con tutto il resto, lasciava sempre un po' di amaro in bocca. Nemmeno io so spiegare quanto cazzo ho amato quel ragazzo quindi ad oggi ascoltarla finita e pubblicata fa sicuramente effetto ma non so quale. È molto bella, arriva tagliente come mille lame. La musica l'ha sempre aiutato e salvato anche da se stesso • Ad oggi non sarà una canzone a salvare noi ma devo riconoscergli di aver creato una bella magia con quei versi.

La risposta di Gaia alla canzone di Luca

Alla seconda domanda simile, poi, Gaia ricorda quando era presente alla scrittura di alcuni verso che ripercorrono la loro relazione:

la seconda strofa ha iniziato a scriverla quando abitavamo a Rimini, pioveva ed eravamo sul divano con la mia cagnolina. Quando dico che è stata iniziata in un certo modo significa che è una canzone che racchiude il nostro percorso di tre anni per filo e per segno, ha un valore importante. Avrei solo voluto che quelle parole fossero messe in pratica nella realtà. Ripeto non mi aspettavo di sentirla finita e pubblicata, Luca era bloccato su IG e whatsapp fino a qualche giorno fa quindi non vedevo nulla . Sto cercando di mantere un equilibrio e gestire l'emotivita, non è facile. Non sono un robot, ho dei sentimenti e a volte mi manca quel che di bello eravamo ma ad oggi prendono il sopravvento altri pensieri e gesti, il cuore non va a comando Cerco di leggermi dentro e proseguire al meglio.

Il testo della canzone di Luca Bad

lo non so dirti cosa siamo

ma posso dirti quello che io sento,

come un coltello conficcato al petto che mi brucia dentro.

Ci stiamo distruggendo, a volte sai ci penso,

che tutto quest'odio sai non ha senso.

E non riesco a respirare, continuiamo a farci male.

Più mi odi e più ti amo, amore viscerale.

Non siamo come il mare. Ci sbattiamo contro scogli così duri

ma non smettiamo mai di riprovare.

Ed ho giurato che non t'avrei mai colpita,

che non t'avrei mai ferita….

Ed ora ci troviamo qui a distruggerci la vita.

Come giocare una partita senza avere gioie,

avrei dovuto dare tutto senza paranoie.

Ci siamo detti basta, urlato tutto in faccia.

Tu sempre così matta, io col cuore di latta.

Ma preferisco sempre te che avere qualcun'altra,

in questa vita o nell'altra! Ed ora so che cosa siamo baby,

siamo due opposti che si attraggono.

Come due anime perdute che si braccano.

Siamo connessi in ogni luogo, in ogni battito.

Ora una vita senza te io non la immagino.

Sembra una guerra senza fine quest'amore,

ma dove non ci sono vinti e neanche un vincitore.

E' una lotta continua tra la mente ed il cuore,

una ci dice di andare a fanc*lo, l'altra di fare l'amore.

Volevo dirti scusa se sono stato duro,

ma ho uno scudo che alle volte mi rende immaturo.

E tu ci sei riuscita, mi sei entrata dentro.

Il valore l'ho capito ogni volta che t'ho perso.

Ci siamo detti basta, urlato tutto in faccia.

Tu sempre così matta, io col cuore di latta.

Ma preferisco sempre te che avere qualcun'altra,

in questa vita o nell'altra!