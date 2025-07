video suggerito

Giacomo Giorgio: “Oggi è molto difficile amare. La recitazione mi ha aiutato” Giacomo Giorgio si racconta in un’intervista e svela la sua idea sull’amore. Fidanzato con Maddalena Botta, a Vanity Fair ha confessato che “Oggi è molto difficile amare, perché avere una relazione richiede il confrontarsi con un mondo altro da sé”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

61 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giacomo Giorgio in un'intervista commenta l'atteggiamento dei ragazzi di oggi e svela qualche dettaglio sul suo privato. Il 27enne romano che ha conquistato il successo in televisione con il personaggio di Ciro in Mare Fuori prima di diventare uno degli attori più versatili della sua generazione, ha raccontato di essere stato fortunato perché "ho avuto una famiglia che mi ha cresciuto bene". Toccando i temi del femminicidio e della dipendenza dei ragazzini per i social, ha svelato un particolare sulla sua adolescenza.

Le parole di Giacomo Giorgio sull'amore: "Oggi è difficile"

Giacomo Giorgio soltanto pochi giorni fa, per la prima volta, ha reso pubblica la sua storia d'amore con Maddalena Botta. Sembra essere molto innamorato della fidanzata, ma nonostante ciò ha dichiarato in un'intervista a Vanity Fair che "Oggi è molto difficile amare, perché avere una relazione richiede il confrontarsi con un mondo altro da sé". Ricordando i suoi primi amori, ha confessato che la recitazione lo ha aiutato nell'affrontare le prime cotte:

Anch’io ho vissuto la fase delle cottarelle che fanno soffrire. Passi dal cuore che ti scoppia di felicità alla sensazione che il mondo ti crolla addosso. Ma aver recitato fin da bambino, aver frequentato il mondo delle emozioni, mi ha aiutato molto anche nell'adolescenza. Forse bisognerebbe insegnare teatro fin dalle elementari.

"I miei genitori mi hanno insegnato la gentilezza e il rispetto"

Giacomo Giorgio si ritiene fortunato "perché ho avuto una famiglia che mi ha cresciuto bene. Ogni volta che leggo di un giovane uomo che uccide la compagna, la fidanzata, l’ex mi domando: come sono stati educati? Da che tipo di famiglia vengono?". Ha raccontato che i suoi genitori gli hanno insegnato la gentilezza e il rispetto: "Lo dico con grande fierezza, non ho mai messo un dito addosso a nessuno, donne ma neppure uomini". Non ha mai fatto a botte, "Non lo sopporto, non saprei come fare", ha concluso.