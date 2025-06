Giacomo Giorgio bacia Maddalena Botta su Instagram: chi è la fidanzata dell’attore

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Giacomo Giorgio presenta ai social la sua fidanzata, Maddalena Botta. Giorni fa era circolato il gossip che vedeva l'attore impegnato con la digital PR di Dolce e Gabbana: si parlava di una vicinanza tra i due, documentata da alcune immagini che li ritraevano insieme in atteggiamenti intimi. Il volto delle fiction italiane del momento, nelle ultime ore, ha condiviso una IG story nella quale conferma i rumors: nella foto pubblicata bacia la sua nuova fiamma. È la prima volta che apre la porta della sua sfera privata ai fan.

La foto di Giacomo Giorgio con Maddalena Botta

Con il panorama di Roma sullo sfondo, Giacomo Giorgio ha voluto immortalare un romantico bacio con la nuova fidanzata, Maddalena Botta, e condividere lo scatto con i suoi followers. L'emoticon di un cuore nero accompagna la foto:

Il celebre attore è sempre stato estremamente riservato sulla sua vita sentimentale. In un'intervista a Fanpage.it raccontò che quella di proteggere la sfera privata era "una necessità": "È solamente un'esigenza tecnica. La verità per chi fa il mio mestiere deve rimanere personale. Se qualcuno conoscesse realmente come sono, poi non mi crederebbe più vedendomi nelle vesti di Ciro o di Enrico", disse. Stavolta, ha deciso di fare un'eccezione. Questa è la prima volta che rende pubblica una foto nella quale si mostra in compagnia di una fidanzata.

Chi è Maddalena Botta, la fidanzata di Giacomo Giorgio

Maddalena Botta (foto Instagram)

Maddalena Botta è la digital pr di Dolce e Gabbana. Sconosciuta la sua età, è un volto estraneo al mondo dello spettacolo. Su Instagram ha un profilo privato che conta poco più di 10mila followers. È conosciuta però tra i VIP: tra i seguaci spuntano nomi come Stefano De Martino e Paola Di Benedetto. Non è chiaro come abbia conosciuto l'attore, ma dai suoi video su TikTok emerge che è amica di Beatrice Vendramin, amica e collega di Giacomo Giorgio.