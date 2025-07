Giacomo Giorgio è fidanzato con Maddalena Botta, tra loro un colpo di fulmine: come si sono conosciuti

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Giacomo Giorgio è felicemente fidanzato con Maddalena Botta. Nelle ultime settimane, l'attore ha ufficializzato la relazione con la digital pr di Dolce & Gabbana pubblicando una foto in cui bacia la sua compagna. In queste ore, i due sono stati immortalati durante una giornata trascorsa al mare. A Forte dei Marmi si sono concessi un momento di completo relax tra passeggiate sulla spiaggia e teneri abbracci.

Giacomo Giorgio ha trovato l'amore

Giacomo Giorgio ha trovato l'amore. L'attore di fiction di successo come Mare Fuori, Doc – Nelle tue mani e Belcanto, ha di recente ufficializzato la relazione con Maddalena Botta, pubblicando su Instagram una foto in cui la bacia. Il settimanale Chi li ha paparazzati insieme in una giornata di mare. I due si sono recati a Forte dei Marmi. Sono stati immortalati mentre si concedono una lunga passeggiata sulla spiaggia. In una delle foto, Maddalena Botta si alza sulle punte, abbraccia l'attore e gli dà un tenero bacio.

Come si sono conosciuti l'attore e la digital pr

Giacomo Giorgio ha ufficializzato la relazione con Maddalena Botta. La donna è la digital pr di Dolce & Gabbana. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, galeotto sarebbe stato proprio il noto marchio di moda: "Il colpo di fulmine è scattato dietro le quinte degli show della maison per cui lei lavora". Giacomo Giorgio è sempre stato molto riservato riguardo alla sua vita privata. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, spiegò il motivo. Ritiene che un attore debba mantenere privata la sua quotidianità per risultare più credibile agli occhi dello spettatore nei vari ruoli che interpreterà nel corso della sua carriera:

È una necessità, se non facessi l'attore non me ne fregherebbe niente. È solamente un'esigenza tecnica. La verità per chi fa il mio mestiere deve rimanere personale. Se qualcuno conoscesse realmente come sono, poi non mi crederebbe più vedendomi nelle vesti di Ciro o di Enrico.