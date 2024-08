video suggerito

Romina Pierdomenico dopo la fine della storia con Ezio Greggio: “Sto frequentando qualcuno” Romina Pierdomenico, ex fidanzata di Ezio Greggio e speaker di Radio 105, racconta in un’intervista di aver iniziato una nuova frequentazione, ma senza sbilanciarsi sul futuro di questa conoscenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

86 CONDIVISIONI condividi chiudi

Romina Pierdomenico, speaker radiofonica di Radio 105, nonché ex fidanzata di Ezio Greggio, avrebbe iniziato una nuova frequentazione. Lo ha dichiarato lei stessa in un'intervista rilasciata al settimanale Gente, dove ha parlato anche dei suoi nuovi progetti lavorativi.

L'inizio di una nuova frequentazione

La storia con il noto volto tv, si è conclusa ormai più di un anno fa, nel 2023, dopo che già da qualche tempo stavano circolando voci di una possibile crisi tra loro, senza che mai fosse confermato nulla. L'annuncio è poi arrivato, da parte di entrambi, che dopo cinque anni d'amore hanno cercato di mantenere il rispetto reciproco, affrontando la separazione con estrema serietà, cercando di essere sempre discreti, sebbene la loro storia non sia mai stata lontano dai riflettori, anzi, il fatto che vi fossero tra loro 39 anni d'età è sempre stato motivo chiacchiericcio, ma i due non hanno mai nascosto la loro complicità, nemmeno dinanzi all'obiettivo dei fotografi. Intanto, intervistata dal settimanale Gente, la 30enne ha raccontato qualcosa del suo privato dicendo: "Sto frequentando qualcuno". Un'affermazione attorno alla quale, però, non si è sbilanciata e anzi ha sottolineato: "Preferisco non parlare troppo per scaramanzia. L'estate porterà consiglio e se son rose…", sarebbe quindi troppo presto per parlare di un nuovo amore, ma non è escluso che dopo l'estate questa amicizia possa essere diventata qualcosa di più.

Romina Pierdomenico, fonte Instagram

Romina Pierdomenico racconta i suoi progetti futuri

In queste settimane, infatti, la speaker radiofonica andrà in Sardegna e poi in Costiera Amalfitana, fermandosi soprattutto a Capri. Un periodo che le servirà per ricaricarsi e tornare alla routine di sempre con un'energia diversa, anche perché non sono pochi i progetti all'orizzonte, nonostante abbia ammesso di aver ricevuto svariate proposte di lavoro, ma ha deciso di dedicarsi a qualcosa che le consentisse di assecondare le sue passioni, come lanciare una linea di abbigliamento ispirata alle sue esperienze di viaggio. D'altra parte, il rapporto con il suo corpo e con l'idea stessa di bellezza, è un qualcosa che ha maturato improvvisamente:

Ero alta, magra e timidissima. Giocavo in un squadra femminile di calcio e badavo poco all’aspetto fisico, ero più un maschiaccio che una ragazza vanitosa. Ma su quell’isola magica ho cambiato la percezione di me stessa. Chiunque incontrassi mi diceva che dovevo tentare i concorsi di bellezza, che mi dovevo iscrivere. Avevo capito di possedere un dono e lo dovevo sfruttare. Mi sono convinta e ho provato: nel 2012 ho partecipato a Miss Italia e mi sono classificata al secondo posto. Da lì è iniziato un nuovo capitolo della mia vita, tra moda e spettacolo. Un sogno per me! I miei erano felici, però preoccupati: sono stata brava a fare capire loro che sapevo gestire la situazione, che era tutto sotto controllo.