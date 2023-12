Eleonora Giorgi si sottopone alla prima chemio: “È stata dura ma sarò un soldato e ce la farò” Eleonora Giorgi torna in tv dopo quasi 20 giorni di silenzio. L’attrice ha cominciato le cure per sconfiggere un tumore al pancreas e, dopo essersi sottoposta alla prima seduta di chemioterapia, è tornata a Pomeriggio5: “Ce la farò, come tutti quelli nella mia condizione”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Eleonora Giorgi è tornata in tv dopo poco più di due settimane di silenzio. L’attrice, che aveva raccontato di essersi ammalata di tumore al pancreas, ha cominciato il ciclo di cure che le consentirà di sottoporsi a un intervento chirurgico necessario per tornare in salute. Nella puntata di Pomeriggio5 andata in onda oggi, Giorgi ha inviato un videomessaggio all'amica Myrta Merlino alla quale ha annunciato di avere iniziato la chemioterapia.

Il videomessaggio di Eleonora Giorgi

Eleonora, in collegamento da casa sua con lo studio di Pomeriggio5, ha aggiornato i suoi sostenitori a proposito dell’inizio delle cure: “Sono tornata da Myrta. Vi avevo lasciati con l'inizio delle cure, il 1 dicembre. Vi avevo promesso che vi avrei aggiornato. Ho fatto la prima seduta di chemio, è stata dura, ma ho tenuto duro e ce l'ho fatta. Oggi, dopo 18, 19 giorni mi sono truccata, pettinata e addirittura sono andata dalla mia amata Myrta Merlino a Pomeriggio5”. Giorgi ha quindi aggiunto che a partire da domani comincerà il nuovo ciclo di terapie: “Si cerca di tenere duro e di fare alcune delle cose che riguardano la vita di prima. Vi volevo ringraziare per i messaggi che mi avete mandato, leggo tutto. Sarò un soldato e ce la farò, come ce la fanno tutti quelli che sono nella mia condizione. Da domani inizio la seconda seduta di chemioterapia”.

Eleonora Giorgi si è ammalata di tumore al pancreas

Eleonora Giorgi aveva annunciato proprio a Pomeriggio5 di essersi ammalata di tumore al pancreas. Una diagnosi scoperta per caso ma entro i tempi necessari perché l’attrice possa sottoporsi a un intervento chirurgico necessario per guarire. Prima di essere operata, Giorgi dovrà sottoporsi a diverse “robustissime sedute di chemioterapia lunghe 56 ore”. A sostenerla i fan che non l’hanno mai lasciata sola da momento dell’annuncio: “Vi ho sempre letti. E credetemi, ogni augurio, ogni pensiero, è un dono prezioso, è un tesoro. Grazie per come mi siete stati accanto e grazie se mi starete accanto anche domani che inizia la seconda chemio. A prestissimo per gli auguri di Natale. Vi voglio bene”.