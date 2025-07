video suggerito

Giorgio Pasotti e l’amore per Claudia Tosoni: “Cresciuta insieme a mia figlia, non è mai stata invadente” Giorgio Pasotti per il suo debutto alla regia di uno spettacolo teatrale ha scelto la sua compagna, Claudia Tosoni, per uno dei ruoli protagonisti. Insieme all’attrice ha raccontato, in un’intervista, i dettagli della loro storia. La differenza d’età non è mai stata un ostacolo: “Stiamo insieme da 8 anni, con sua figlia siamo cresciute insieme”, le parole di lei. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

67 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'attore Giorgio Pasotti si è immerso in un nuovo capitolo della sua carriera: è il co-produttore dell'Otello di Shakespeare, in scena al Teatro Romano di Verona il 10 e 11 luglio per il Festival Estate Teatrale Veronese, e in questo modo desidera "arrivare alla pancia del pubblico e intercettare i giovani". In una lunga intervista per il settimanale Oggi, l'attore ha spiegato che per il suo debutto alla regia a teatro ha scelto la sua compagna, Claudia Tosoni, per il ruolo di Desdemona. Insieme hanno raccontato del loro amore e della loro collaborazione artistica.

Le parole di Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni

Per il ruolo di Desdemona nel suo Otello, Giorgio Pasotti ha voluto la sua compagna, Claudia Tosoni, e intervistato da Oggi ha spiegato il motivo: "È la mia prima regia teatrale, e Claudia è un'attrice talmente capace da evitarmi il minimo pensiero". L'attrice ha raccontato che è bello lavorare insieme al fidanzato: "Lavorare insieme è molto bello perché Giorgio è un regista e una persona che ascolta parecchio gli attori. Ci contaminiamo molto, andiamo a teatro, vediamo film, condividiamo suggestioni". Entrambi hanno sempre fatto in modo che le questioni private restassero a casa "Capita che come coppia si possa discutere, però poi si arriva sul palco e il resto deve sparire", le parole.

Claudia Tosoni: "Sono cresciuta insieme alla figlia di Giorgio"

La differenza d'età non è mai stata un problema per la coppia. Claudia Tosoni, oggi 33 anni, sta insieme all'attore da 8 anni e con il tempo è cresciuta insieme alla figlia di lui, Maria, nata dall'unione con Nicoletta Romanoff: "(Io e Giorgio, ndr) stiamo insieme da 8 anni, con sua figlia siamo cresciute insieme". L'attore ha così aggiunto: "È stato un percorso tosto, però brava Claudia che non è mai stata invadente. Ha sempre rispettato la madre, non ha mai fatto il passo più lungo. Ha fatto in modo che mia figlia si fidasse di lei".