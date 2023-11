Eleonora Giorgi annuncia di avere un cancro, l’abbraccio dei figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli “La forza dell’amore”: a scriverlo è Paolo Ciavarro nella prima foto pubblicata su Instagram dopo l’annuncio di Eleonora Giorgi, che ha raccontato di essersi ammalata di cancro al pancreas. Accanto a Ciavarro e alla madre compare anche Andrea Rizzoli, figlio che l’attrice ha avuto da Angelo Rizzoli.

C’è l’abbraccio con il fratello Andrea Rizzoli e la madre Eleonora Giorgi nel primo post di Paolo Ciavarro dopo l’annuncio dell’attrice, che ha raccontato a Pomeriggio5 di avere iniziato il suo percorso per sconfiggere un tumore al pancreas. Il volto di Forum ha condiviso una foto in cui compare vicino a due tra le persone più importanti della sua vita. “La forza dell’amore”, scrive Paolo a corredo di un’immagine che mostra entrambi i figli di Eleonora baciare la madre. Ed è proprio in virtù di quella forza regalatale dal profondo legame con i suoi figli che Giorgi affronterà la battaglia per debellare la malattia che l’ha colpita.

L’annuncio di Eleonora Giorgi: “Ho un tumore al pancreas”

Eleonora Giorgi ha annunciato nello studio di Pomeriggio5 di avere scoperto di essersi ammalata di tumore al pancreas. L’attrice comincerà a breve il suo percorso di cure per sconfiggere la malattia: “Ora ho bisogno di voi, del vostro amore: mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas. Ora comincia il cammino che condividerò con decine di migliaia di persone, la chemio, l'operazione, poi il ritorno: lo voglio vivere in vostra compagnia”. Quindi l’attrice ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a rendere noto quanto sta accadendo nella sua vita: “Non siamo superman, non dobbiamo vergognarci della malattia. Una cara amica, molto prudente e molto buona, mi ha consigliato di non dirlo. E invece no: tutti noi non ci dobbiamo vergognare se ci sentiamo male. Magari tornerò qui con una parrucchetta”. Eleonora ha inoltre ringraziato i suoi figli, Andrea e Paolo, “per lo straordinario amore” che le hanno “testimoniato”.

Eleonora Giorgi: “Potrò operarmi”

Nello studio di Pomeriggio5, di fronte a Myrta Merlino, Eleonora ha annunciato di avere recentemente ricevuto l’esito di una serie di esami ai quali si è sottoposta che hanno dimostrato che, per fortuna, l’attrice potrà operarsi: “Quando ci siamo incontrate avevo appena fatto per un puro caso una tac, venivo da una biopsia che poteva anche voler dire un anno, e invece adesso è arrivata la risposta, sono qui come guerriera, la cosa positiva è che potrò operarmi”.