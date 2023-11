Clizia Incorvaia abbraccia Eleonora Giorgi dopo la diagnosi di cancro: “Supererai questa dura prova” Via Instagram, Clizia Incorvaia ha pubblicato un tenero scatto mentre abbraccia la futura suocera Eleonora Giorgi, madre del compagno Paolo Ciavarro, a cui di recente è stato diagnosticato un tumore al pancreas. “Supererai anche questa grande e dura prova che la vita ti ha dato da affrontare”, ha scritto l’influencer ed ex gieffina.

Recentemente Eleonora Giorgi ha annunciato che le è stato diagnosticato un tumore al pancreas. Nello studio di Pomeriggio Cinque, l'attrice e regista ha raccontato: "Inizierò le chemio e l'operazione e poi ricomincia il ritorno. Voglio vivere tutto in vostra compagnia". Quasi immediata la reazione dei figli Paolo Ciavarro e del fratello Andrea Rizzoli, che hanno condiviso su Instagram un tenero scatto con la madre, scrivendo: "La forza dell'amore". A qualche giorno di distanza è arrivato anche l'abbraccio della futura nuora Clizia Incorvaia, compagna del figlio Paolo Ciavarro, con cui convolerà a nozze nel 2024.

Il messaggio di Clizia Incorvaia per la futura suocera Eleonora Giorgi

"Supererai questa grande e dura prova che la vita ti ha dato da affrontare. Ti amo tanto", ha scritto Clizia Incorvaia su Instagram. Parole che l'influencer ed ex concorrente del GF ha accompagnato a un dolce scatto mentre abbraccia Eleonora Giorgi. Tra le due donne c'è un rapporto di stima e profondo affetto, fin dagli inizi della storia d'amore della ragazza con il figlio Paolo Ciavarro. L'attrice e regista romana ha subito risposto con un commento, ringraziandolo per tutto l'affetto: "Mio amore, grazie dell’amore, del supporto, dell’incoraggiamento, dell’accoglienza sempre sorridente! Grazie di cuore! Sei la mia nuvola rosa dei sogni!". Giorgi ha raccontato pubblicamente a Pomeriggio 5, per la prima volta, la diagnosi ricevuta. "All'inizio ho pensato in modo egoista che se dovevo morire, beh pazienza: ho vissuto una vita incredibile e invecchiare non mi piace per nulla", ha poi svelato in un'intervista al Corriere della Sera rilasciata poco dopo.

Eleonora Giorgi ringrazia per l'affetto ricevuto

Dopo il messaggio di Clizia Incorvaia, anche Eleonora Giorgi è tornata sui social, dove ha pubblicato un post di ringraziamento rivolto a tutti coloro che negli ultimi giorni le hanno mandato messaggi d'affetto, fondamentali in questo delicato momento. "Grazie di cuore del tanto amore! Mi sta sostenendo e confortando e scaldando l'anima! E non c'è nulla che possa dare più gioia e forza del sentirsi amati", ha scritto. Poi ha aggiunto: "Io sto ricevendo da voi questo grande dono… e non posso non accorgermi di essere davvero fortunata. Grazie infinite". Di recente, sempre attraverso il Corriere della Sera, l'attrice aveva mandato un messaggio a Fedez, a cui circa un anno fa era stato diagnosticato un tumore neuroendocrino del pancreas, poi sconfitto: "Mi piacerebbe incontrarlo, vorrei ricordagli che ha costruito una famiglia meravigliosa e una grande carriera".