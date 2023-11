Clizia Incorvaia sulle nozze con Paolo Ciavarro: “Saranno a ottobre 2024, ho già un’idea per l’abito” Rispondendo ad alcune domande su Instagram, Clizia Incorvaia ha svelato qualche dettaglio sulle future nozze con Paolo Ciavarro, che si terranno nel 2024. Il mese sarà ottobre e, per il loro grande giorno, la coppia avrà una damigella e un paggetto d’onore: la figlia Nina e il figlio Gabriele.

A cura di Elisabetta Murina

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro diventeranno presto marito e moglie. La coppia celebrerà le nozze nel 2024 e l'influencer, rispondendo ad alcune domande dei follower su Instagram, ha iniziato a svelare qualche dettaglio sulla cerimonia, riguardo alla quale ha già le idee chiare. I due si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip e sono diventanti genitori del piccolo Gabriele. L'ex gieffina aveva già ricevuto una proposta di matrimonio dal suo attuale compagno che, però, all'epoca aveva rifiutato.

Clizia Incorvaia e i dettagli sulle nozze con Paolo Ciavarro

Rispondendo ad alcune domande dei follower, Clizia Incorvaia ha svelato per la prima volta che le nozze con Paolo Ciavarro si terranno nel mese di ottobre 2024. Mese che, per la coppia, ha un significato preciso: "Perché è il mese mio e del mio amore… chissà che la data non sia uno dei compleanni". I futuri sposi avranno poi un paggetto e una damigella d'onore: "Non saranno grandi, ma mia figlia Nina sarà la damigella e mio figlio Gabriele sarà il paggetto". Saranno quindi il piccolo Gabriele e la piccola Nina, nata dall'amore tra l'influencer e l'ex compagno Francesco Sarcina, a portare le fedi e a spargere petali di rosa in chiesa.

Un altro tassello importante delle nozze sarà l'abito da sposa, al quale Clizia sta già pensando con un'immagine ben precisa in testa: "Ho già un'idea di come lo vorrei". La scelta dovrebbe avvenire proprio oggi in un atelier di Milano, come ha condiviso su Instagram: "Credo che la scelta dell'abito da sposa dei tuoi sogni funzioni come ‘l’amore a prima vista".

L'amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, reality al quale entrambi hanno partecipato nella quarta edizione. Negli anni, hanno affrontato diverse difficoltà e vissuto momenti di grande gioia, come la nascita del loro primo figlio insieme. L'influencer era già mamma di Nina, nata dalla precedente relazione con Francesco Sarcina. Oltre alle voci sulla differenza di età (lei è più grande di 11 anni), la coppia ha dovuto affrontare un aborto, di cui ha parlato di recente per la prima volta.