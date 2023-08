Clizia Incorvaia rivela: “Paolo Ciavarro mi ha chiesto di sposarlo”, perché per ora ha detto di no Clizia Incorvaia, intervistata dal settimanale Gente, ha fatto sapere che Paolo Ciavarro tempo fa le ha chiesto di sposarlo.

A cura di Daniela Seclì

Clizia Incorvaia, in un'intervista rilasciata al settimanale Gente, ha parlato della possibilità di convolare a nozze con Paolo Ciavarro. L'influencer ha svelato che il suo compagno, tempo fa, le ha chiesto di sposarlo ma lei ha risposto di no. Tuttavia, le nozze restano nell'orizzonte della coppia:

Paolo è un uomo raro: è intelligente, rispettoso, dolce, responsabile, fin troppo saggio per i suoi 31 anni. Ed è un papà meraviglioso anche se un po' apprensivo, ha mille premure per il piccolo. Se lui è così, lo deve molto ai suoi genitori che l'hanno amato profondamente e gli hanno dato solide basi. Abbiamo gli stessi interessi e il medesimo concetto d'amore, di relazione e di famiglia, ingredienti essenziali perché un rapporto sia per sempre.

Paolo Ciavarro ha chiesto a Clizia Incorvaia di sposarlo

Clizia Incorvaia ha raccontato che Paolo Ciavarro, tempo fa, le ha chiesto di convolare a nozze. Tuttavia, ha posto alcune condizioni che l'hanno spinta a dire di no:

Un po' di tempo fa mi ha detto: "Se vuoi ci sposiamo in Comune, solo noi due e la famiglia stretta. Se accetti lo facciamo quando vuoi". Ma io sinceramente non voglio rinunciare ad avere accanto tutti i nostri affetti, mia nonna Maria che vive in Sicilia, gli amici più cari. Alcuni giorni fa, in vacanza, ha iniziato a parlare dell'anello, per sondare i miei gusti.

Il matrimonio si farà

Clizia Incorvaia ha assicurato che "il matrimonio accadrà", ma non ha intenzione di fare tutto di fretta. Vuole prendersi tutto il tempo necessario per organizzare la cerimonia che ha in mente, all'insegna della semplicità: