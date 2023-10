Clizia Incorvaia a Paolo Ciavarro: “Abbiamo affrontato un aborto e tante prove, ma siamo rimasti uniti” In occasione del trentaduesimo compleanno di Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia ha pubblicato sui social una dedica per lui nella quale ha ricordato anche le tappe più dolorose della loro storia d’amore.

A cura di Daniela Seclì

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposeranno nel 2024. Il figlio della coppia, Gabriele, farà il paggetto. Intanto, l'influencer ed ex gieffina ha pubblicato sui social una dedica per il compagno, nella quale ha ripercorso anche le tappe più dolorose della loro storia d'amore.

La dedica di Clizia Incorvaia a Paolo Ciavarro

In occasione del compleanno di Paolo Ciavarro, che il 22 ottobre ha compiuto 32 anni, Clizia Incorvaia ha pubblicato su Instagram una carrellata di foto e video di coppia, che ripercorrono la loro storia d'amore nata nella casa del Grande Fratello Vip. Poi, una lunga dedica, in cui Clizia confida di avere subito un aborto:

Siamo andati contro tutto e tutti sopportando distanza, pregiudizi e tempo…affrontando tante prove che ci hanno spesso messo in difficoltà come la mia separazione e l’aborto, ma non abbiamo mai perso la fede e nulla ci ha reso più deboli, forse ci avrà fatto vacillare un attimo è vero, ma oggi siamo più uniti e innamorati di prima. Ti amo mio grande amore, per sempre tua, Clizia.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sposi nel 2024

Intanto, nei giorni scorsi Paolo Ciavarro ha fatto sapere che sposerà la sua compagna Clizia Incorvaia nel 2024. A Barbara Palombelli, nel corso di una puntata di Forum, ha spiegato: "Sono d’accordo che spesso sposarsi sia giusto, infatti anche noi ci sposeremo. Quando? Nel 2024. È la prima volta che do una data. Adesso lo dico, sarà l’anno prossimo". Qualche mese fa, Clizia Incorvaia aveva fatto sapere di avere rifiutato la precedente proposta di matrimonio di Paolo Ciavarro: "Un po' di tempo fa mi ha detto: "Se vuoi ci sposiamo in Comune, solo noi due e la famiglia stretta. Se accetti lo facciamo quando vuoi". Ma io sinceramente non voglio rinunciare ad avere accanto tutti i nostri affetti, mia nonna Maria che vive in Sicilia, gli amici più cari". Sembra che abbiano trovato un punto di incontro.