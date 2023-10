Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sposano: “Nozze nel 2024, nostro figlio Gabriele paggetto”

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno deciso di convolare a nozze. Superate le titubanze di questi anni, sono pronti a diventare marito e moglie. A dare la notizia è stato il volto di Forum. Svelato anche quando sarà celebrata la cerimonia. Il matrimonio si terrà nel 2024.

Nel corso del programma Forum, si parlava di matrimonio. La conduttrice Barbara Palombelli ha chiesto al figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, se sia intenzionato a fare il grande passo con Clizia Incorvaia. Così, Paolo ha dato la notizia:

Intanto, su Instagram, Clizia Incorvaia ha pubblicato un video in cui chiede al figlio Gabriele se voglia fare il paggetto e il bambino accetta con entusiasmo. L'influencer, poi, si rivolge al suo compagno e gli fa notare che manca ancora l'anello: "Manca l'anello con la proposta".

In un'intervista rilasciata al settimanale Gente lo scorso agosto, Clizia Incorvaia aveva spiegato di avere già ricevuto una proposta di matrimonio da Paolo Ciavarro ma di avere detto di no:

Un po' di tempo fa mi ha detto: "Se vuoi ci sposiamo in Comune, solo noi due e la famiglia stretta. Se accetti lo facciamo quando vuoi". Ma io sinceramente non voglio rinunciare ad avere accanto tutti i nostri affetti, mia nonna Maria che vive in Sicilia, gli amici più cari. Alcuni giorni fa, in vacanza, ha iniziato a parlare dell'anello, per sondare i miei gusti.