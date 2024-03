Eleonora Giorgi: “Martedì mi opererò per il tumore al pancreas, felice sia stato possibile” Eleonora Giorgi annuncia che martedì prossimo si sottoporrà all’intervento chirurgico necessario a rimuovere il tumore al pancreas di cui si è ammalata lo scorso anno. Accanto a lei i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Martedì 26 marzo Eleonora Giorgi sarà operata per rimuovere il tumore al pancreas di cui si è ammalata lo scorso anno. L’attrice lo annuncia durante un collegamento con la puntata di Verissimo in onda sabato 23 marzo. “Volevo sembrare radiosa e ottimista e lo sono ma ho un po’ di paura. Ho avuto la fortuna nella vita di non conoscere quasi gli ospedali. Questa è una super operazione. Ma ringrazio Dio, i medici e la scienza che l’hanno resa possibile. Non era scontato”, ha fatto sapere l’attrice esibendo il sorriso di sempre, quello che caratterizza la sua straordinaria positività:

C’è stato un cammino di 3/4 mesi di chemio. Il mio corpo ha reagito bene alla chemio e il maledetto tumore si è come necrotizzato, è meno reattivo, lo immagino come su un ring un po’ alle corde, intontito. Dobbiamo sbrigarci e toglierlo. In Italia abbiamo la fortuna di avere risultati molto alti su questo tipo di operazione e sono felice che sia stato possibile. Ho un po’ di paura ma mi abbandonerò.

Paolo Ciavarro: “Il coraggio di mia madre”

Accanto a lei i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli che le sono stati vicini fin dall’inizio di questo viaggio. “Abbiamo sofferto un po’ tutti ma ce l’abbiamo fatta. L’atteggiamento di mamma ci ha aiutato molto. La sua leggerezza nell’affrontare questa situazione ci ha dato forza. Bisogna ringraziare i medici e la scienza ma mamma è stata una forza della natura”, ha fatto sapere Massimo cui ha fatto eco Andrea: “Non è stato facile per Eleonora mostrare un volte sempre sorridente. Da un lato c’era la consapevolezza della malattia, dall’altro la chemio ma lei è riuscita a renderci questo periodo non dico sopportabile ma quasi bello. Abbiamo vissuto dei momenti privati che altrimenti sarebbero stati impossibili. Non so se io in quella situazione sarei stato così forte. Noi saremmo stati qui anche nei momenti di cedimento. Credo che lei li abbia avuti ma non li ha mostrati”. “Io non ho merito, è il mio carattere. Nemmeno una volta da quando mi hanno diagnosticato il tumore ho detto ‘perché a me’. Mai, sono cose che capitano. Non ho provato rancore. Quando arriverò in sala operatoria chiuderò gli occhi e via, andrà bene”, si è difesa Eleonora, grata per la vicinanza di entrambi i suoi figli.

La convalescenza dopo l’intervento, Eleonora Giorgi: “Tornerò quella di prima”

“I professori mi hanno detto che tra qualche mese tornerò come sono adesso. Dimagrirò un po’, quindi ne ho approfittato e in questi giorno ho mangiato tanto”, ha aggiunto Eleonora raccontando di avere chiesto rassicurazioni ai medici a proposito della convalescenza. Infine, un ringraziamento all’ex marito Massimo Ciavarro: “La vicinanza di Massimo Ciavarro è stata una piccola cosa miracolosa. È un uomo bravissimo e buono ma riservato e chiuso nella sua isola di Lampedusa. Appena ha sentito della diagnosi è arrivato a Roma. Arriverà anche lunedì perché vuole essere con me in clinica durante l’operazione e nei giorni successivi”. Eleonora ha concluso l’intervento a Verissimo chiedendo a quanti la sostengono di pregare per lei: “Ricordatevelo, martedì intorno alle 14 fate una preghiera che aiuta”.