Eleonora Giorgi è stata operata, i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli: "L'intervento è andato bene" Eleonora Giorgi si è sottoposta all'intervento chirurgico previsto per martedì 26 marzo. Ad aggiornare i fan sono stati i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro.

A cura di Stefania Rocco

È andata bene l’operazione alla quale Eleonora Giorgi si è sottoposta martedì 26 marzo per l’asportazione del tumore al pancreas dal quale aveva annunciato di essere stata colpita alla fine del 2023. L’attrice sta bene e l’intervento chirurgico è riuscito come da programma. Ad annunciarlo sono stati i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro attraverso il profilo Instagram della madre. “È andata bene! Grazie a tutti per l'affetto e per la vicinanza”, hanno scritto i due fratelli in un messaggio condiviso. Adesso, come già annunciato nell’intervista rilasciata qualche giorno fa a Verissimo, Eleonora dovrà affrontare la convalescenza.

Eleonora Giorgi: “Sarò operata per rimuovere il tumore”

Era stata la stessa Eleonora, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ad annunciare che martedì 26 marzo si sarebbe sottoposta a un intervento chirurgico per asportare il tumore al pancreas. Per fortuna, il ciclo di chemioterapie al quale l’attrice si è sottoposta nel corso degli ultimi tre mesi le aveva concesso l’opportunità di essere operata. “Ho avuto la fortuna nella vita di non conoscere quasi gli ospedali. Questa è una super operazione. Ma ringrazio Dio, i medici e la scienza che l’hanno resa possibile. Non era scontato”, aveva confidato l’attrice.

Accanto a Eleonora Giorgi i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli

A sostenere Eleonora in questo momento complesso che l’attrice ha affrontato con la positività che la caratterizza sono stati i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli. Con loro al suo fianco, Giorgi ha affrontato l’intervento chirurgico che le permetterà di riprendersi la vita di prima. Sempre i suoi figli, oltre a Clizia Incorvaia e all’ex marito Massimo Ciavarro (arrivato a Roma per stare vicino all’attrice) la sosterranno durante i lunghi mesi di convalescenza che seguiranno all’intervento. Ma Eleonora è positiva: “Ho chiesto ai professori se dopo la convalescenza tornerò quella di prima e mi hanno risposto di sì”.