Eleonora Giorgi: "Ogni 15 giorni una chemio. Fra due settimane saprò come sta andando, sono positiva" Ospite di Verissimo, nella puntata del 2 marzo, Eleonora Giorgi ha raccontato a Silvia Toffanin come procede la sua lotta contro il tumore al pancreas, recentemente diagnosticato: "Il giorno dopo la sesta chemio è stato devstante, non me lo aspettavo. Tra due settimane sapremo cosa fare".

A cura di Elisabetta Murina

Eleonora Giorgi è stata ospite di Verissimo nella puntata del 2 marzo. Nello studio di Silvia Toffanin, l'attrice ha parlato della sua famiglia e della lotta che sta affrontando contro il tumore al pancreas, che le è stato recentemente diagnosticato.

La lotta contro il tumore di Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi sta affrontato un tumore al pancreas e, da poco, si è sottoposta alla sesta seduta di chemioterapia, dopo la quale è stata poco bene:

I miei oncologi mi considerano un cyborg. Arrivata alla sesta chemioterapia, il giorno dopo è stato devastante, non mi aspettavo di stare male. Faccio fatica a mangiare, ma se non mangi la chemio ti devasta. I capelli ce li ho, ma li ho tagliati, perché anche lavarli ti affatica.

Nonostante le difficoltà e i brutti pensieri che talvolta arrivano, l'attrice non perde mai il sorriso e cerca di vedere il lato positivo della situazione:

Delle volte mi chiedo se tutto andrò bene. E se ‘il bene' passerà attraverso un'operazione, chissà dopo come starò. Talvolta, in questo periodo, mi viene in mente che dopo una vita tutta in pubblico, forse dovrei allontanarmi dalle scene pubbliche, ma credo non ci riuscirò mai. Vorrei lavorare ancora.

L'amore dei figli Andrea e Paolo

Solo qualche settimana fa, Eleonora Giorgi ha avuto una polmonite, che l'ha portata ad allontanarsi per un breve periodo dai social. "Ho avuto una infezione terribile, mi hanno dovuto rimuovere il PORT e poi inserirne un altro. Avevo la febbre, la polmonite è stata inaspettata, però l'ho sconfitta", ha raccontato a proposito l'attrice.

Eleonora Giorgi, il figlio Paolo Ciavarro e la futura nuora Clizia Incorvaia

In questo delicato periodo, i figli Andrea e Paolo sono il suo punto di riferimento, tanto che non la lasciano mai sola e si prendono cura di lei. Oltre a loro, anche le future nuore, Serena e Clizia Incorvaia: "Se anche dovesse andare tutto male, so che lascerò i miei figli con le loro mogli, che si sono strette a me. Andrea ha deciso di sposarsi con la sua Serena, devono scegliere la data, sarà tra aprile e maggio".

Come sta oggi Eleonora Giorgi

L'attrice ha raccontato a Silvia Toffanin che tra due settimane, quindi circa a metà marzo, avrà notizie più precise riguardo allo stato della malattia e al modo in cui continuare le cure:

La mia vita oggi è quella di un soldato dedito alle istruzioni del medico, non c'è altra vita. Ogni 15 giorni faccio una chemio e, fra un paio di settimane, saprò cosa si dovrà fare. Penso di essere stata fortunata, rispetto al mio carattere, ho avuto una vita piena di cose meravigliose. Quando ho scoperto la malattia, la mia prima reazione è stata ‘vabbè, ho vissuto tanto', ma mi preoccupa vedere un aumento tra i giovani. Se mi dicessero che ho solo un anno di vita, vorrei rivivere il periodo in cui i miei figli avevano 1-2 anni. Cambiano le priorità.