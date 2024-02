Eleonora Giorgi dopo il silenzio sui social: “Giorni faticosi, ho avuto la polmonite dopo la chemio” Dopo un lungo silenzio social, Eleonora Giorgi ha pubblicato un video nel quale ha dato degli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute dopo la diagnosi di tumore al pancreas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Dopo un lungo silenzio sui social, Eleonora Giorgi ha pubblicato su Instagram un video nel quale ha spiegato cosa è successo: "Scusate il lungo silenzio". L'attrice ha ricevuto una diagnosi di tumore al pancreas. In questi giorni, ha dovuto affrontare una polmonite e un'infezione. Dopo quindici giorni di cure, si è ripresa e ha potuto sottoporsi a un nuovo ciclo di chemioterapia.

Eleonora Giorgi torna sui social e racconta cosa è successo

Eleonora Giorgi, in un video pubblicato su Instagram, ha spiegato perché negli ultimi giorni è stata assente: "Ho fatto la chemio, è passato qualche giorno, sarei dovuta tornare da Myrta Merlino e invece avevo la febbre. Poi tossivo, poi non si capiva". Quindi ha raccontato:

Ho avuto una bella polmonite da abbassamento immunitario. Sono ricomparsa perché finalmente sono guarita. Non sono stata ricoverata, però sono stati quindici giorni di antibiotici, poi ho dovuto fare degli interventi per i vari perfusori per la chemio perché c'era stata un'infezione. Ho fatto una piccola operazione. In due, tre giorni ho fatto anestesia, contrasti, ancora anestesie. Insomma, sono stati giorni un po' faticosi.

Eleonora Giorgi e gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute

Eleonora Giorgi, poi, ha raccontato che nonostante gli ultimi siano stati giorni difficili, non ha perso il suo ottimismo: "Come sapete io sono ottimista e poi penso che il mio destino adesso sia questo e quindi devo lottare. Devo fare esattamente quello che mi dicono di fare i dottori. Scusatemi se non vi ho risposto, ma avevo una debolezza pazzesca, questa febbre che non ha mai superato i 38.5 °C però avevo un po' paura e invece è passata". E ha concluso:

Ho potuto fare l'altra chemio, adesso ho qualche giorno libero. È tosta, ma cerco di ottemperare a tutto quello che devo fare. Dopo la chemio faremo la famosa PET. Adesso capisco i colleghi malati quando sui social scrivono: "Oggi ho la TAC con il contrasto, oggi ho la PET", perché è quella che ci racconta se la chemio ha funzionato o no, se il mostro si è ridotto, lasciando un po' di spazio e facilitando un'eventuale operazione. Si è parlato di operazione, ma devono ancora valutare. Grazie ancora per starmi vicino, in quei giorni in cui non mi muovevo, leggervi era bellissimo. Sono ancora in marcia verso un risultato, spero, e ho superato tutte quelle brutte cose.