Isola, Francesco Benigno dopo il video dello scontro con Artur: “Volevano corrompermi con 30 mila euro” Francesco Benigno dopo il video dello scontro con Artur Dainese mostrato nella puntata dell’Isola ieri sera, con una diretta Facebook ha raccontato la sua verità: “Hanno provato a corrompermi, mi hanno fatto tre offerte, fino a 30 mila euro, le ho rifiutate. Ora vi spu*tano a tutti. Questa è corruzione”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

1.107 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo le immagini dello scontro tra Francesco Benigno e Artur Dainese mostrate nella puntata dell'Isola ieri sera, l'ex naufrago rientrato a casa per la squalifica con una lunga diretta su Facebook ha raccontato la sua verità. Ha mostrato dei fogli e la foto di un uomo che avrebbe montato la clip trasmessa ieri sera: "Hanno provato a corrompermi. Mi hanno offerto tanti soldi, li ho rifiutati".

Lo sfogo di Francesco Benigno

Francesco Benigno ieri sera ha fatto una lunga diretta su Facebook con la moglie Valentina Magazzù. Insieme hanno accusato l'Isola dei Famosi di aver provato a corromperli. L'ex naufrago mostrando alcuni fogli ha spiegato: "Qui abbiamo tre tentativi di corruzione. 19 mila euro prima offerta, 24 mila seconda offerta, 30 mila euro terza offerta. Io le ho rifiutate tutte, perché ho le pa**e. Eppure a noi ci servirebbero come il pane questi soldi, ci spetterebbe tutto il compenso che non mi volevano dare". La moglie dell'attore, infuriata, ha proseguito: "Dall'inizio complottano la sua espulsione. La prima sera che ho visto mio marito arrivare sul pontile, è stato accolto come un polemico. Ho cercato di mettere in evidenza questa brutta accoglienza".

L'attore ha proseguito mostrando la foto di un addetto ai lavori in sala regia del programma, continuando: "Questo è il signore che ha montato il video. Fa vedere che io sono stato provocato, l'ha venduta come se fossi stato io quello che ha reagito male. Non ce l'hai fatta a comprarmi, ora vi spu*tano a tutti. Questa è corruzione".

Benigno si è lamentato di non aver potuto replicare in diretta alle accuse a lui rivolte. "Hanno contato su di me per avere un po' di ascolti annunciando finalmente il mio video che ovviamente terrà la gente collegata per far salire l'audience. Mandatelo all'inizio e non artefatto. Lo hanno mandato in onda con la mancanza del sottoscritto, privo di diritto di replica e senza ascoltare il pensiero dei naufraghi, soprattutto quello di Daniele, testimone che conosce ogni verità", le parole riportate da Biccy.

Il video dello scontro con Artur che ha pagato con l'esclusione

Nelle immagini mandate in onda dall'Isola dei Famosi si vede Benigno mentre litiga animatamente con Artur. Benigno durante lo scontro verbale ha accusato il naufrago di parlare alle sue spalle e di non avere il coraggio di dirgli le cose in faccia. Sono seguiti spintoni e mani sul viso.