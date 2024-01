Clizia Incorvaia e Ciavarro sposi: “La proposta a Capodanno. Prima di Gabriele abbiamo perso un figlio” Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si raccontano in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, in cui parlano del loro matrimonio, della romantica proposta a Capodanno, ma anche di un momento difficile della loro storia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposeranno. Dopo quattro anni insieme e la nascita di un bambino, i due sono pronti a compiere questo passo e lo raccontano al settimanale Chi, in un'intervista doppia in cui rivelano i dettagli della proposta, svelando qualche curiosità sul grande giorno oltre che alcuni trascorsi passati, che hanno segnato la loro storia, ma rendendoli ancora più forti.

L'aborto spontaneo prima dell'arrivo di Gabriele

Nonostante stiano insieme da quattro anni, i due non pensavano che si sarebbero potuti incontrare durante un'esperienza come quella del Grande Fratello: "Lo pensavo impossibile. Lo aspettavo da un po’ questo mio principe azzurro, biondo con gli occhi blu, lo sognavo da quando avevo 14 anni. Alla fine è arrivato" ha rivelato Clizia Incorvaia, anche se non sono mancate delle difficoltà: "Non è stato tutto semplice, ci sono state diverse circostanze: il Covid, il cambio di vita, i trasferimenti, una separazione e poi un divorzio per Clizia" dice Ciavarro. L'influencer racconta, inoltre, di aver dovuto attraversare un momento difficile come un aborto spontaneo poco prima che arrivasse Gabriele:

Abbiamo anche perso un figlio. Il nostro piccolo Gabriele è arrivato tra mesi dopo un aborto e siamo stati fortunatissimi, ma abbiamo affrontato anche momenti che ci hanno messo a dura prova.

Hanno scoperto di aver perso il bambino, in un giorno significativo: "Sono state prove importanti e non è che non si vacilli. Era il nostro anniversario, festeggiavamo un anno insieme, era l’8 febbraio, mentre tutti ci mandavano messaggi di auguri, scoprivamo che quel bambino non sarebbe mai nato".

I primi dettagli sul matrimonio

Eppure, dopo un amore nato sotto i riflettori, una convivenza e un figlio, le nozze sono arrivate con un certo "ritardo", come ammette anche Paolo Ciavarro che spiega cosa l'ha spinto a fare una proposta proprio adesso, ovvero quanto è accaduto a sua madre Eleonora Giorgi, colpita da un tumore:

Il matrimonio è stata l’unica cosa per cui abbiamo aspettato. In effetti, per tutto il resto abbiamo corso, ed è stata una bella corsa. Questo era il naturale coronamento, però non nascondo che anche la situazione di mia mamma mi abbia spinto a farlo. Ne ho parlato con lei innanzitutto, abbiamo parlato a lungo, alla fine ho deciso di farlo quest’anno perché voglio averla, voglio avere mamma al mi fianco.

La coppia svela anche qualche dettaglio sull'evento, sebbene per quanto riguarda i preparativi Paolo ha deciso di tenersi a debita distanza: "Tanto qualsiasi cosa io dica vengo zittito", per cui è Clizia a raccontare:

L’11 ottobre in Campania, non proprio a Napoli, anche se nelle mie vene scorre sangue napoletano. Sarà un matrimonio all’aperto, tutto bianco, tutto lucine, in stile boho chic. Stiamo scegliendo una persona speciale che ci sposi perché sarà una cerimonia civile, Nina e Gabriele saranno i nostri paggetto e damigella, poi ci sarà una sorpresa musicale pazzesca.

Il momento della proposta

Sulla proposta di matrimonio, invece, i due si sono soffermati sul come e quando è successo: "Mi sono detto: “Quando glielo chiedo? Come? A lei piacciono le cose plateali, ma non mi andava neanche di snaturarmi. Ho scelto Capodanno, ma non la mezzanotte e quel momento è stato nostro, niente telefonini" confessa Paolo mentre Clizia aggiunge

Arriva Gabriele e mi dice dandomi un pacchettino: “Mamma prendi, prendi”. Lui allora si è inginocchiato e io mi sono messa a piangere. Il che mi ha sorpreso perché io sono romantica, ma non stucchevole. E poi, come nelle fiabe, quando è arrivata la mezzanotte ha iniziato a nevicare.