Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposeranno l’11 ottobre 2024: “In Campania con 100 invitati” Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia ufficializzanom la data delle nozze: si sposeranno in Campania il prossimo 11 ottobre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la proposta di matrimonio arrivata il 31 dicembre scorso, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno annunciato la data delle nozze. Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, il volto di Forum e l’ex moglie di Francesco Sarcina hanno svelato una serie di dettagli a proposito del matrimonio. In particolare, è stata Clizia, più incline ai festeggiamenti, a rendere nota qualche anticipazione:

Ci sposeremo l’’11 ottobre. Siamo entrambi bilancia e ottobre è il nostro mese. Sarà tutto magico, in un’atmosfera boho chic. Ci sposeremo in Campania, vicino Caserta. Abbiamo deciso di sposarci a metà tra la Sicilia e Milano, da dove arriveranno gli invitati. Paolo aveva deciso di invitare 4 persone, solo i genitori e i fratelli ma io sono sicula e il mio matrimonio sarà in stile “Il mio grosso grasso matrimonio greco”. Saremo circa 100, ma non li ho contati.

Paolo Ciavarro: “Mia madre Eleonora Giorgi sarà al mio fianco”

Paolo ha quindi preso la parola per far raccontare di avere consultato la madre Eleonora, che sta lottando contro un cancro al pancreas, prima di chiedere alla compagna Clizia di sposarlo: “Una delle poche persone che sapeva della proposta era mia madre. Ne avevo parlato con lei perché stiamo affrontando questo momento e insieme abbiamo deciso comunque di procedere. Io voglio che lei sia al mio fianco e lei vuole esserci”. Quindi ha fatto sapere come procede il percorso di cure per l’attrice:

Per lei è molto difficile. Alterna giornate in cui sta abbastanza bene ad altre in cui è molto più difficile però non ha mai perso quell’atteggiamento positivo, lo stesso che aveva anche qui quando non aveva ancora cominciato le cure. Soprattutto, non ha mai perso il sorriso e questo per me è un grande insegnamento. Come famiglia ci siamo molto uniti. Stiamo cercando di onorare la vita anche nelle sue difficoltà. Lo stiamo trasformando in un momento di unione assoluta.

Paolo Ciavarro: “Ero certo che con Clizia saremmo arrivati alle nozze”

Ciavarro ha quindi ricevuto una lettera da parte della sua compagna letta nello studio della trasmissione di Canale5. Al termine di quella dichiarazione, il volto di Forum ha voluto ricordare i primi tempi con Clizia nella Casa del Grande Fratello Vip che ha fatto da cornice al loro amore: “Dal momento in cui ho capito di essermi innamorato di lei, ho saputo che saremmo arrivati a questo. Lo sapevo”.